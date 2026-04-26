Herzensgute Wünsche begleiteten die Leverkusener Spieler auf den kurzen Heimweg, als ihr Mannschaftsbus um halb sieben aus der Kölner Stadion-Tiefgarage hervorkam und nach links in die Straße einbog. Die Fans des Gastgebers schickten ihnen vielzählige Grüße mit dem gestreckten Mittelfinger hinterher und riefen Sätze, in denen das Wort „Pillendreher“ vorkam, auch der Klassiker „Sch… Leverkuuusen“ wurde gesungen. Oft genug hat es Derbys gegeben, nach denen den Fans des 1. FC Köln nicht mehr danach zumute war, das verlorene Spiel durch eine Verabschiedung der Bayer-Delegation zu thematisieren – diesmal fühlten sie sich trotz der 1:2-Niederlage dazu berechtigt, ihr Revier nachträglich mit Verwünschungen des Nachbarvereins zu markieren.

Es war eine dieser Auswärtspartien, die für die Leverkusener in dieser Saison zum Wiederholungsprogramm gehören: seit dem zweiten Spieltag, seit dem 3:3 in Bremen, bei dem Bayer gegen einen durch Platzverweis dezimierten Gegner zweimal einen Zwei-Tore-Vorsprung einbüßte. Jüngstes Beispiel: Der Auftritt beim 1. FC Heidenheim vor fünf Wochen, 3:3 nach 2:0-Führung. Das Muster sei ihm „schon häufig aufgefallen“, gestand Bayer-Kapitän Robert Andrich nun in Köln, nachdem die Sache aus Leverkusener Sicht gerade noch mal gutgegangen war. Auch in Köln führten sie durch zwei Tore von Patrick Schick 2:0, hielten alle Vorteile in der Hand – und ließen sie ungenutzt. „Ich finde, wir machen’s dann einen Tick zu langsam und einen Tick zu locker“, stellte Andrich fest, gegenüber den Mitspielern die diplomatische Form wahrend. Im Grunde aber äußerte er Fundamentalkritik, die der Diskussion um Trainer Kasper Hjulmand nicht unbedingt positive Argumente hinzufügte.

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Der Kölner Anschlusstreffer durch Luca Waldschmidt (77. Minute) folgte auch diesmal mit Ansage, und hätte nicht Edmond Tapsobas Radar funktioniert, als er in der siebten Minute der Nachspielzeit vorbeugend die Torecke sicherte und dadurch den Ausgleich verhinderte, wäre die Häme der FC-Fans das kleinste Problem der Leverkusener gewesen. Im Mini-Turnier um die Champions-League-Plätze mit den Duellen gegen RB Leipzig und beim VfB Stuttgart an den nächsten beiden Spieltagen wäre Bayer dann bloß noch krasser Außenseiter gewesen. Das ist nicht nur eine Theorie im Konjunktiv – da liegt ein chronisches Problem zugrunde, das Bayer durch die Saison verfolgt. Ein Spitzenteam darf sich das nicht leisten. Aber für erzieherische Maßnahmen ist es nun wohl zu spät, Andrich erklärte stattdessen die Formel „scheißegal“ zum Motto des Tages. Gefragt, ob er genau solche unverdienten Siege besonders liebe, antwortete er: „Ich liebe auf jeden Fall drei Punkte – und vor allem in Köln.“

Fußball sei „manchmal verrückt“, sagte Bayer-Coach Hjulmand: „In der letzten Woche machen wir ein sehr gutes Spiel und verlieren. Heute haben wir Glück und einen guten Torwart – und die drei Punkte.“ Den FC Augsburg hatte sein Team am vorigen Wochenende schwindlig gespielt, mit rekordverdächtigen 36 Torschüssen, von denen rekordverdächtige sechzig bis siebzig Prozent das Ziel verfehlten. Resultat: 1:2. Diesmal genügten vereinzelte Gegenattacken für zwei Treffer, während den Leverkusenern im Kölner Angriffswirbel selbst schwindlig geworden war. René Wagner, der Ersatztrainer des FC, der um seine Weiterbeschäftigung als Chefcoach kämpft, hatte seine Mannschaft offensiv aufgestellt und buchstäblich von der Leine gelassen. Sie habe im Training so viel Einsatz gezeigt – „es wäre nicht fair gewesen, sie zu zügeln“, sagte er.

Wie Bayer in der Vorwoche scheiterten die Kölner am Samstag an der Trefferstatistik, allen voran der extrem eifrige, manchmal aber auch sehr übereifrige Said El Mala, der unter anderem statt ins leere Tor gegen den Pfosten schoss. Da erübrigen sich pädagogische Anmerkungen, meinte René Wagner: „Mit Said muss heute keiner sprechen, das weiß er selbst. Das ist für alle hier im Stadion ärgerlich, für uns genauso wie für ihn. Aber der Junge macht das nicht mit Absicht.“

Dass sie zu Recht mit dem Hand-Elfmeterpfiff gehadert hatten, der den bis dahin sehr sparsam angreifenden Leverkusenern zum 1:0 verhalf, wurde den Kölnern schon am Samstag nach dem Spiel aus einer seriösen Quelle bestätigt. Schiedsrichter Robert Hartmann bereute den Entscheid, Eric Martels Einsatz geahndet zu haben. „Ich muss sagen, dass ich mich jetzt besser fühlen würde, wenn ich hier auf Weiterspielen entschieden hätte“, sagte Hartmann bei Sky. Anderntags folgte die amtliche Beglaubigung, indem Alex Feuerherdt als Sprecher der DFB-Schiedsrichter GmbH dem Kicker erklärte, das Handspiel sei als „nicht strafbar“ einzuordnen. Mehr Trost als den späten Freispruch spendete den Kölnern wohl die Tatsache, dass sie trotz der Niederlage im Abstiegskampf dank der lahmenden Konkurrenten schadlos vorangekommen waren. Auch nächste Saison wird der Bayer-Bus wohl wieder in Köln vorfahren.