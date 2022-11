Kommentar von Ulrich Hartmann

Breaking News: Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic wird in der Winterpause nicht entlassen. Die Winterpause dauert diesmal wegen der Weltmeisterschaft fast zweieinhalb Monate und böte in all den langen dunklen Nächten unheimlich viel Zeit, um darüber zu grübeln, warum der BVB unter Terzic nur auf Platz sechs überwintert und neun Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern liegt. Schwarz-gelbe Fans unkten nach der 2:4-Blamage in Mönchengladbach, das Spiel ihrer Helden habe phasenweise ausgesehen wie in der Kreisliga.