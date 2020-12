Von Johannes Kirchmeier und Lisa Sonnabend

FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld 0:1 (0:0); Tore: 0:1 Klos (53.)

Zum vierten Mal heuerte Huub Stevens am Freitag als Schalke-Trainer an und sagte natürlich auch diesmal: "Die Null muss stehen." Gerade einmal 24 Stunden blieben dem 67-Jährigen, der den Klub zuletzt im Juli 2019 vor dem Abstieg bewahrt hatte, das Team auf die erste Partie vorzubereiten - und diese hatte es in sich: Am Samstagnachmittag traf der Tabellenletzte aus Gelsenkirchen auf den Drittletzten aus Bielefeld, es ging um alles.

"Ohne Spaß geht es nicht", sagte Stevens vor Anpfiff, er blieb ruhig wie ein Igel im Winterschlaf. Doch Spaß hatten und machten die Schalker an diesem Nachmittag mal wieder keinen - die nächste Katastrophe nahm ihren Lauf. Mittelfeldchef und Kapitän Oscar Mascarell musste früh verletzt raus. Es entwickelte sich eine zähe, nicklige Partie. Bielefeld hatte 60 Prozent Ballbesitz, aber erst kurz vor dem Halbzeitpfiff die erste gute Torchance: Arminia-Angreifer Sergio Córdova setzte sich im Strafraum gegen den zu höflichen Ozan Kabak durch, traf aber nur den Pfosten. Immerhin stand noch die Null (wie übrigens auch in langen ersten 33 Minuten in allen anderen Arenen).

Nach der Pause wäre Schalke sogar beinahe in Führung geraten, Bielefeld-Verteidiger Cedric Brunner gab einen Abpraller mit dem Kopf gefährlich aufs eigene Tor zurück. Dann fiel bei Schalke zum 25. Mal in Serie die Null: Nathan de Medina flankte direkt auf den Kopf von Fabian Klos, der den Ball per Aufsetzer ins Tor köpfelte. Innerhalb von 24 Stunden ist es Stevens nicht gelungen, der Mannschaft Sicherheit zu vermitteln, sie kam zu keiner einzigen guten Chance mehr. Schalke bleibt damit in der 29. Bundesliga-Partie in Serie ohne Sieg. Die Lage ist dramatischer denn je: Sechs Punkte beträgt nun der Rückstand auf den Relegationsplatz. "Wir können da nur rauskommen, wenn wir alle am selben Strang ziehen", sagte Stevens bei Sky. "Die Jungs haben alles gegeben. Was sollen wir tun? Aufgeben? Nein! Du musst immer kämpfen und weitermachen." Es gebe "keinen anderen Weg", und dieser werde nun noch beschwerlicher.

RB Leipzig - 1. FC Köln 0:0 (0:0)

Dominik Szoboszlai war in der vergangenen Woche zwar schon in Leipzig - allerdings nur um seinen im Januar beginnenden Vertrag zu unterschreiben. Erst dann wechselt der 20-jährige Mittelfeldspieler mit dem Hammerschuss vom FC Red Bull Salzburg zu RB Leipzig. Und so konnte Szoboszlai noch keinen der absenten Stammspieler gegen Köln ersetzen. Ibrahima Konaté, Christopher Nkunku und Justin Kluivert waren nicht dabei, Emil Forsberg und Dani Olmo ließ Trainer Julian Nagelsmann erst einmal auf der Bank regenerieren. So spielten die Leipziger anfangs ähnlich zurückhaltend wie beim 1:0 bei der TSG Hoffenheim am Mittwoch, als sie nur vier Torschüsse zum Sieg brauchten.

Nun schossen sie zwar letztlich doch etwas öfter aufs Tor, doch Angeliño in der ersten und Kevin Kampl, Olmo sowie Dayot Upamecano in der zweiten Halbzeit scheiterten mit den aussichtsreichsten Chancen. Das bedeutete: Die Leipziger schafften an diesem Nachmittag nicht einmal die zwischenzeitliche Tabellenführung. Der Weihnachts-Erste wird damit entweder Bayer 04 Leverkusen oder FC Bayern München heißen.

Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim 1:2 (1:0); Tore: 1:0 Stindl (34./Foulelfmeter), 1:1 Kramaric (75.), 1:2 Sessegnon (86.)

Breel Embolo war alleine an allen Hoffenheimern vorbei - und das schon auf Höhe der Mittelinie. Der Gladbacher Angreifer hatte also eine Laufstrecke von gut 50 Metern lang Zeit zu überlegen, in welcher Ecke er den Torwart Oliver Baumann denn bezwingen möchte. Embolo entschied sich für die linke Seite - und stöpselte den Ball dann neben das Tor in dieser 32. Minute. Nix war's. Doch die Gladbacher erzielten trotzdem noch das einzige Tor in allen Samstagnachmittagsspielen vor der Halbzeit: Lars Stindl war per Elfmeter erfolgreich (34.). Zuvor war Marcus Thuram von Dennis Geiger etwas unbeholfen gefoult worden.

Detailansicht öffnen Völlig gerechtfertigt: Marcus Thuram sieht nach Spucken Rot. (Foto: MARIUS BECKER/AFP)

Auf der anderen Seite traf Andrej Kramaric kurz darauf nach einem Weitschuss nur den Pfosten (36.). Den Ausgleich holte er dann allerdings in der zweiten Halbzeit nach: Nach einem starken Solo von Ihlas Bebou wartete er am zweiten Pfosten auf dessen Flanke und traf freistehend zum 1:1. Auf den Schock, wie schon gegen Real Madrid, Union Berlin oder den FC Augsburg daheim erneut einen Ausgleich kassiert zu haben, verlor ein Gladbacher vollends die Nerven: Thuram spuckte seinen Gegenspieler Stefan Posch an - und wurde folgerichtig vom Platz gestellt (78.). Das dürfte eine empfindliche Strafe vor dem Sportgericht nach sich ziehen - und wurde auch bereits am Samstag auf dem Feld bestraft: Ryan Sessegnon nutzte die Überzahl und traf zum 2:1-Endstand für Hoffenheim - der erste Erfolg für das Team von Sebastian Hoeneß nach zwei verlorenen Partien.

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 0:2 (0:0); Tore: 0:1 Framberger (53./Eigentor), 0:2 Ilsanker (87.)

Tuta durfte mal wieder mitspielen. Zuletzt war der 21-jährige Brasilianer beim 0:5 gegen den FC Bayern am fünften Spieltag in der Startelf gestanden - und nun war der Innenverteidiger erneut bei einem Ausflug nach Bayern in die Startelf gerutscht. Er ersetzte den gesperrten David Abraham. Mit besserem Ergebnis: 2:0 gewannen die Frankfurter. Sie waren stärker als die Augsburger, setzten sich aber vor allem aufgrund eines Eigentors durch. Raphael Framberger traf kurz nach der Pause ins falsche Tor - und bestätigte so auch seinen Trainer: "Es wundert mich, dass sie noch nicht so viele Punkte haben", hatte Heiko Herrlich vor dem Spiel gesagt. Nun sind die Frankfurter, für die Stefan Ilsanker zum Endstand traf, als Neunte mit 17 Punkten wieder einen Platz vor Augsburg. Da half es übrigens auch nichts, dass Herrlich ausnahmsweise mal seinen nominell stärksten Angriff aufbieten konnte: Florian Niederlechner und Alfred Finnbogason stürmten zusammen - brachten allerdings wenig fertig. Was freilich auch an der Leistung Tutas lag.

Mainz 05 - Werder Bremen 0:1 (0:0); Tor: Dinkci (90.)

Mainz und Werder hatten an diesem Nachmittag das Glück, dass alle Katastrophen-Voyeure sich für die Partie in Gelsenkirchen interessierten. So nahmen nur wenige Notiz davon, wie der Tabellenvorletzte und der Tabellen-14. sich eine ängstliche und fahrige Partie lieferten. Beide Teams leisteten sich schlampige Pässe, unnötige Ballverluste und verkorkste Konter. Einmal köpfelte der Bremer Josh Sargent aus einer gefährlichen Position aufs Tor, er machte aber mal wieder zu wenig daraus. Meist war Werder etwas mutiger, manchmal aber auch Mainz. Zündende Ideen hatte jedoch keine der Mannschaften - bis zur 90. Minute. Denn dann erzielte der fünf Minuten zuvor eingewechselte Bremer Eren Dinkci per Kopf den Siegtreffer und Werder gelang es doch noch, aus dem Tabellenkeller emporzuklettern.