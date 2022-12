Olympiasiegerin Lisa Brennauer hat nach dem Ende ihrer aktiven Radsportkarriere neue Aufgaben übernommen. Ab dem 1. Januar verstärkt die Goldmedaillengewinnerin von Tokio das Trainerteam des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR). Zudem kümmert sich die 34-Jährige um die Sportliche Leitung eines Frauen-Radrennens in Stuttgart, das am 16. Juli 2023 erstmals ausgetragen wird. Beim BDR soll die mehrfache Bahn- und Straßen-Weltmeisterin "erste Teilbereiche aus Perspektive einer Trainerin entdecken und bei Maßnahmen begleitend dabei sein", teilte der Verband mit. Nach Maximilian Levy (Junioren Kurzzeit Bahn) und Jan van Eijden (Elite Kurzzeit Bahn) ist Brennauer die nächste einstige Topathletin, die in den Trainerstab des BDR wechselt. Brennauer hatte in München noch einmal EM-Gold und -Silber gewonnen und danach ihre Karriere beendet.