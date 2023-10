Der ehemalige Bundesliga-Profi Mladen Krstajic ist nicht länger Trainer von Bulgariens Nationalmannschaft. Wie der bulgarische Fußballverband am Donnerstag bekannt gegeben hat, wurde der Serbe wegen "unbefriedigender Ergebnisse" in den EM-Qualifikationsspielen gefeuert. Seit Juli 2022 war Krstajic im Amt. Am 1. November soll ein Nachfolger bekannt gegeben werden. Mit dem Serben muss auch sein gesamter Trainerstab gehen.