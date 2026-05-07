Ein paar abgenutzte Laufschuhe, einfache Socken – mehr braucht Savas Coban nicht, um loszulaufen. So beginnen fast alle Tage in seinem Buch „Homerun: 80 Tage, 80 Ultramarathons: Mein Lauf durch die Türkei und zu meinen Wurzeln“. Coban weiß genau: Wenn er heute nicht weiterläuft, wird er sein Ziel nicht erreichen. Also denkt er nicht darüber nach. Stattdessen begleitet ihn eine einfache, aber konsequente Haltung, die auch einige Kapitel abschließt: Let’s Go!

Dabei beginnt diese Geschichte nicht mit einem großen Knall, sondern mit einem einfachen, fast typischen Motiv für einen Extremsportler: der Suche nach der nächsten Herausforderung. Nach einem Lauf durch Peru wird Coban schnell klar, dass es bei seinem nächsten Lauf um mehr gehen soll als eine sportliche Extremerfahrung. Der gebürtige Bremer möchte seine Wurzeln erkunden und seiner türkischen Familie näherkommen. Sein Plan: In 80 Tagen die Türkei umrunden.

Coban ist ausgebildeter Personal Trainer und lebt in Bremen. Er hat eine Schwester, einen Bruder und ein enges Verhältnis zu seiner Mutter. Sein Vater verließ die Familie früh – eine Erfahrung, die ihn geprägt hat. „Ich habe riesigen Respekt vor meiner Mutter und dem, was sie durchgemacht hat“, sagt der 33-Jährige. Seit 2020 sucht Coban gezielt extreme Herausforderungen, etwa, als er mit dem Fahrrad von Hamburg nach Sevilla fuhr. Sein bislang größtes Abenteuer: ein Ultramarathon durch Peru über mehr als 5000 Kilometer – durch unterschiedlichste Klimazonen.

„Ich bin nicht entweder oder, sondern wirklich zu 50 Prozent deutsch und zu 50 Prozent türkisch“

Am 24. August 2025 startet schließlich sein Lauf durch die Türkei. Schon in den ersten Tagen wird deutlich, wie sachlich er mit seinen eigenen Grenzen umgeht. Schmerzen, Erschöpfung und logistische Probleme gehören für ihn dazu – ohne Dramatisierung, aber auch ohne Verharmlosung. Trotz eines stark angeschlagenen Knies und Schwierigkeiten mit Sponsoren steht Coban jeden Tag wieder auf und läuft los. „Durch Herausforderungen verschiebe ich immer wieder meine Grenzen“, erklärt er. Auf dieser Reise werden diese Grenzen täglich neu definiert.

Besonders prägend sind die Begegnungen unterwegs: Gespräche, spontane Hilfe und die Gastfreundschaft. Coban beschreibt keine einheitliche, „besondere“ Türkei, sondern eine Vielzahl an Eindrücken, die sich teilweise widersprechen und gerade dadurch authentisch wirken. Seine Aussage, er sei „zu 50 Prozent deutsch und zu 50 Prozent türkisch“, bleibt nicht abstrakt, sondern wird auf der Strecke mit Leben gefüllt. Besonders eindrücklich sind das Wiedersehen mit seiner Familie und der Blick auf ein Dorf, das von einem Erdbeben gezeichnet ist. In diesen Momenten wird Coban bewusst: „Ich hätte meine Familie öfter besuchen sollen.“

Am Ende bleibt weniger das Gefühl, eine extreme Leistung verfolgt, sondern vielmehr, einen längeren Weg miterlebt zu haben. Genau das macht diese Buchrezension einfach: Es ist kein Buch, das sich über große Worte definiert, sondern über seine Ehrlichkeit.