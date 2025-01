Bryson DeChambeau:Der Elon Musk des Golfsports

Wissenschaftler, Muskelprotz, Influencer, Disruptor – und beste Verbindungen in die Familie Trump: Bryson DeChambeau steht für den aktuellen Golfsport wie kein anderer – und könnte in den kommenden Jahren auch politisch eine noch größere Rolle spielen.

Von Felix Haselsteiner

Es waren kurze Bilder aus dem „besten Jahr meines Lebens“, mit denen sich Bryson DeChambeau vor einigen Tagen bei seiner Gefolgschaft bei Instagram meldete. Man konnte DeChambeau in einem Best-of dabei zusehen; wie er über seinen Titel bei der US Open jubelte; wie er in seinem Vorgarten ein Hole-in-One erzielte; wie er mit dem ehemaligen Weltklasse-Footballer Tom Brady und dem ehemaligen Weltklasse-Golfer John Daly Runden spielte – und natürlich mit dem ehemaligen und zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump, dessen loyaler Verbündeter er ist.