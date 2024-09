Sein erstes Bundesligaspiel hat der Münchner Schiedsrichter Felix Brych im Alter von 29 Jahren am 28. August 2004 gepfiffen. Hertha BSC und Mainz trennten sich 1:1. Der Kicker gab Brych damals die Note 2,5 und schrieb: „Ohne Probleme in einem leicht zu leitenden Spiel.“ Sein 344. Bundesliga-Spiel leitete Brych im Alter von 48 Jahren am 25. November 2023. Mit diesem Spiel stellte er den Bundesliga-Rekord des Niederbayern Wolfgang Stark ein. Frankfurt unterlag Stuttgart 1:2. In der 32. Minute knickte Brych mit dem rechten Knie um und erlitt einen Kreuzbandriss. Bis zur Halbzeitpause hielt er durch, in der zweiten Hälfte übernahm der Vierte Offizielle Patrick Schwengers die Spielleitung. An diesem Samstag pfiff Brych nun nach fast zehnmonatiger Pause im Alter von 49 Jahren sein 345. Bundesliga-Spiel. Gladbach unterlag Stuttgart 1:3. Damit ist Brych alleiniger Bundesliga-Rekordschiedsrichter. „Ich habe echt gekämpft“, sagte er über seine gut neunmonatige Rekonvaleszenz. „Es gab Höhen, Tiefen und Frustrationen – aber es hat sich gelohnt.“ Noch aktiver Schiedsrichter mit den zweitmeisten Spielen hinter Brych ist der 46 Jahre alte Franke Deniz Aytekin mit 236 Bundesliga-Einsätzen.