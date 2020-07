Von Sven Haist, London

An sich ist es eigentlich abwegig, zu glauben, dass ein einzelner Spieler auf dem Platz in der Lage wäre, den verloren gegangenen Erfolg des Weltvereins Manchester United wiederherzustellen. Aber der Verdacht liegt trotzdem nahe, dass die Verpflichtung des portugiesischen Spielmachers Bruno Fernandes im Winter den Klub neu belebt hat. Anders ist es fast nicht zu erklären, wie aus einer bis dahin talentierten, aber unscheinbaren Mannschaft plötzlich ein Team geworden ist, das die Premier League ins Staunen versetzt - und bald wieder um die englische Meisterschaft mitspielen könnte.

Für den stattlichen Transferbetrag von 55 Millionen Euro - der sich durch Bonuszahlungen auf bis zu 80 Millionen erhöhen könnte - löste United kurz vor Transferschluss am 30. Januar den 25 Jahre alten Fernandes aus seinem ein paar Monate zuvor verlängerten Vertrag bei Sporting Lissabon heraus. Die Verpflichtung von Fernandes bis Juni 2025 hätte das bereits vor einem Jahr interessierte Manchester natürlich kostengünstiger haben können, aber immerhin hat sich der Wechsel für den Klub buchstäblich ausbezahlt. Mit Fernandes haben die Red Devils keines der 18 Pflichtspiele verloren, insgesamt ist die Mannschaft des norwegischen Trainers Ole Gunnar Solskjaer jetzt seit 19 Partien ungeschlagen. Ab dem Zeitpunkt seiner Ankunft im Nordwesten der Insel hat United ligaweit die mit Abstand meisten Punkte geholt und das beste Torverhältnis erzielt, im Schnitt trifft das Team mehr als zwei Mal pro Spiel.

Die 14 Torbeteiligungen (sieben Tore, sieben Vorlagen) von Fernandes in seinen zwölf Einsätzen in der Premier League sind ebenfalls unerreicht. Die erfolgreiche Rückrunde hat das auf Platz fünf stehende United zwei Spieltage vor Saisonende im Fernduell mit dem FC Chelsea und Leicester City bis auf vier Tore an die Qualifikation zur Champions League herangebracht. Vor dem Liga-Endspurt wartet im Halbfinale des FA-Cups am Sonntag (19 Uhr) aber erst mal das Aufeinandertreffen mit Chelsea, dessen Coach Frank Lampard vorsorglich anmerkte, seine Elf müsse auf die Fähigkeiten des Gegners aufpassen. Gemeint war vorrangig Fernandes. Nur wie kommt es dazu, dass auf einmal ein Spieler allein dem großen Manchester United seinen Stempel aufdrückt?

Schon mit 17 Jahren wagte sich Fernandes ins Ausland - und kam dann wieder zurück nach Portugal

Nach dem einschneidenden Abschied des Trainers Sir Alex Ferguson (der sich 2013 nach 27 Jahren in den Ruhestand zurückzog) probierte der Rekordmeister sich einen zukunftsträchtigen Kader zusammenzukaufen. Auf der Suche nach Ersatz für die früheren Mittelfeldregisseure Paul Scholes, Michael Carrick, Ryan Giggs und Wayne Rooney legte United in den vergangenen fünf Jahren eine halbe Milliarde Euro an Ablöse hin für zehn Spieler, die die frei gewordenen Positionen in der Zentrale übernehmen sollten: Marouane Fellaini, Juan Mata, Ander Herrera, Ángel Di María, Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Henrikh Mkhitaryan, Paul Pogba, Nemanja Matic und Fred.

Bloß ließ sich in dieser Reihe niemand finden, der permanent die Angreifer in Szene setzen konnte. Am nächsten an dieses Profil heran kam der französische Weltmeister Pogba, dem allerdings die Wendigkeit fehlt und dessen Dynamik und Ballfertigkeit im Spielaufbau mehr benötigt werden. Im Vergleich zu seinen Vorgängern ist Bruno Fernandes nun genau der gesuchte klassische Zehner im United-Mittelfeld, der immer den Ball haben möchte - und mit ihm dann stets etwas anzufangen weiß.

Hinter den drei schnellen, dribbelstarken Stürmern - rechts Mason Greenwood (18/England), mittig Anthony Martial (24/Frankreich), links Marcus Rashford (22/England) - fungiert Fernandes als Strippenzieher. Er verknüpft mit seinen Pässen nicht nur die Angreifer miteinander, sondern steht seinen Mitspielern als Anspielstation zur Verfügung, wenn es darum geht, den Ball zu behaupten und geschickt weiterzuleiten. Bei seiner schnellen Eingewöhnung in England dürfte der aus ärmlichen Verhältnissen in Maia bei Porto stammende Fernandes die Erfahrung geholfen haben, als 17-Jähriger aus seinem Heimatland zum Drittligisten Novara Calcio nach Italien gewechselt zu sein. Dort unterschrieb er seinen ersten Profivertrag und soll sich schon nach einem Jahr fließend auf Italienisch verständigt haben.

Nach weiteren Lehrsaisons bei Udinese Calcio und Sampdoria Genua kehrte Fernandes vor drei Jahren zurück nach Portugal. Wie einst seinen großen Landsleuten Luis Figo und Cristiano Ronaldo gelang ihm bei Sporting der Durchbruch: mit 63 Toren und 52 Vorlagen in 137 Spielen, den meisten davon als Kapitän. Mit seinem Spielstil erinnert Fernandes, 1,79 Meter, weder sonderlich antrittsschnell noch athletisch, am meisten an den galanten Rui Costa, der 2003 den AC Mailand zum Titel in der Champions League führte. Im Vergleich zum hochdekorierten Costa ist Fernandes an Titeln im Klubfußball noch nicht über drei Pokalsiege mit Sporting hinausgekommen. Bei Manchester United scheint sich nun eine Gemeinschaft zu formieren, der von den Fähigkeiten her zuzutrauen ist, den Klub wieder zur alten Größe zu führen.