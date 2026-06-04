Nationalspieler Nathaniel Brown hat eine Einigung mit dem FC Bayern nicht bestätigt. „Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM. Deswegen werde ich das nicht kommentieren“, sagte Brown in einer Medienrunde am Donnerstag in Chicago und ließ sich von seiner Linie auch auf Nachfrage nicht abbringen: „Ich kümmere mich um die WM.“

Verschiedene Medien hatten zuvor übereinstimmend berichtet, dass sich der 22 Jahre alte Außenverteidiger mit dem FC Bayern auf einen Transfer im Sommer verständigt habe. Die Entscheidung sei nach einem positiven Gespräch mit Trainer Vincent Kompany gefallen. Die Münchner haben demnach bereits Kontakt mit Frankfurt aufgenommen.

Scheitern könnte ein Wechsel allerdings an der Ablösesumme: Die Eintracht, bei der Brown einen Vertrag bis 2030 besitzt, soll 60 Millionen Euro verlangen. Die Hessen hatten den gebürtigen Oberpfälzer im Januar 2024 für drei Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg verpflichtet, er spielte die laufende Saison bei den Franken aber damals noch zu Ende.

Die Bayern sind für die kommende Saison auf der Suche nach einem zusätzlichen Außenverteidiger. Interesse soll auch am US-Nationalspieler Sergino Dest von der PSV Eindhoven bestehen, dessen festgeschriebene Ablösesumme bei 25 Millionen Euro liegen soll.