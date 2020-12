Von Johannes Bauer

Bennet Hundt muss auf die Bank, aber still sitzen kann er nicht. Er bespricht mit seinem Banknachbarn das Spielgeschehen, greift nach einer Flasche, die ihm gereicht wird und beugt sich nach vorne, um einen Teamkollegen abzuklatschen, der vorbei läuft. Trotz all der Hektik am Spielfeldrand: Den Ball verliert Hundt zu keinem Zeitpunkt aus den Augen.

Am Ende hat der 22-Jährige zehn Assists beigesteuert zum 106:99-Erfolg von Brose Bamberg gegen die Gießen 46ers. Für Hundt ist es die erste Saison im rot-weißen Trikot der Oberfranken. Trainer Johan Roijakkers, der ihn von der BG Göttingen mitgebracht hat, hält viel von der Einstellung seines Regisseurs - auf und neben dem Platz: "Mit seiner Mentalität und Professionalität neben dem Spielfeld ist er ein Vorbild für alle." Sein Kampfgeist auf dem Platz sei überdies "von einem anderen Niveau", lobt der Trainer.

Ein wenig muss das auch so sein. Denn wie man es dreht und wendet: Am Ende bleibt Basketball vor allem ein Sport der großen Männer. Hundt, mal mit 1,80 Metern gelistet, mal mit 1,78 Metern, muss sich im Wortsinn ganz schön strecken, wenn er mithalten will. "Er ist immer der Kleinste gewesen, immer musste er kämpfen, von klein auf", sagt Roijakkers.

Die Bamberger können gerade jeden kämpferischen Spieler brauchen, sind sie mit zwei Niederlagen in den ersten drei Bundesliga-Partien doch schlecht gestartet. Dazu kommt das Ausscheiden im Pokal gegen Ludwigsburg. Das Problem ist schnell ausgemacht: Bamberg bekommt zu viele Punkte eingeschenkt. Auch der Sieg am Sonntag gegen Gießen geriet am Ende deutlich knapper als nötig. "Im Hinblick auf das nächste Spiel hätten wir in der zweiten Halbzeit schon ein paar Körner sparen können", sagt Hundt mit Blick auf die Champions-League-Partie gegen Pinar Karsiyaka am Dienstag (20 Uhr, DAZN).

Hundt ist einer, der Probleme anspricht. Nach dem Sieg am Sonntag - für Bamberg in dieser Saison der erste Erfolg in der Fremde - war er unzufrieden mit der Defense und der Kommunikation im Team. Und trotz seiner zehn Vorlagen haderte er auch ein wenig mit der eigenen Leistung, vor allem seiner Wurfausbeute: "Da sind meine Ansprüche auch so hoch, und da bin ich auch so ehrgeizig, dass ich da nach dem Spiel kritisch bin mit mir selbst." In seinen gut 28 Minuten Einsatzzeit hatte der Point Guard nämlich nur zwei von zehn Würfen aus dem Feld getroffen, darunter war ein Dreier (bei vier Versuchen); samt einem verwandelten Freiwurf ergab das sechs Zähler.

Auch für Trainer Roijakkers liegt hier noch am meisten Verbesserungspotenzial: "Sein Shooting Percentage ist noch nicht auf einem sehr hohen Niveau." Aber er sehe im Training, wie Hundt jeden Tag daran arbeite, und er sei sicher, dass sich der noch steigern werde. Auf der anderen Seite ist Basketball auch Teamsport, und es war schon spektakulär, wie Hundt ein ums andere Mal die Verteidigung der Gastgeber aus Gießen sezierte, um die großen Männer in Ringnähe in Szene zu setzen, allen voran den überragenden David Kravish (25 Punkte, neun Rebounds).

Ob per Durchstecker in der Zone oder mit einhändigem Peitschenpass auf den an der Ecke lauernden Mitspieler: Was seine Passfähigkeiten angeht, zählt Hundt jetzt schon zu den Besten der Liga. Besonders für Bjarne Kraushaar, Aufbauspieler von Gießen und Hundts Konkurrent um einen Platz in der Nationalmannschaft, dürfte diese Demonstration der Gegenseite kein Grund zur Freude gewesen sein. Dass ihn die Aussicht auf dieses Duell noch weiter gepusht hat, gibt Bambergs Kleinster auch zu: "Da ist der Ehrgeiz natürlich ein bisschen höher, wenn man jemanden kennt und weiß: Das ist mein Konkurrent."

Auch Bundestrainer Henrik Rödl dürfte genau hinschauen, wie sich dieses Duell in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt. Zuletzt hatte er Hundt zur Nationalmannschaft eingeladen. Der Kampf um die Position hinter Dennis Schröder und Maodo Lo ist aber noch völlig offen. Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass Kraushaar am Sonntag noch unter den Vorzeichen einer auskurierten Grippe auf dem Parkett agierte. Der junge Gießener dürfte also auf Revanche sinnen beim nächsten Duell.