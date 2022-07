Der US-Basketballspielerin Brittney Griner drohen in Russland bis zu zehn Jahre Haft. Doch geht es wirklich nur um ein bisschen Haschisch-Öl? Wohl kaum, immerhin hat sich nun US-Präsident Joe Biden eingeschaltet.

Von Jürgen Schmieder

Brittney Griner, die afroamerikanische Profi-Basketballspielerin, erregte weit über die USA hinaus schon Aufsehen, als sie 2020 im Zuge der Black-Lives-Matter-Proteste gegen Rassismus beim Abspielen der Nationalhymne das Spielfeld verließ. Sie sagte, dass die Hymne vor Partien gar nicht gespielt werden sollte. Griner äußert sich als Profisportlerin auch zu gesellschaftlichen Themen, und sie konsumiert Marihuana. Deshalb sitzt sie in Russland in Untersuchungshaft; Beamte hatten am Flughafen von Moskau eine Kartusche mit Haschisch-Öl im Gepäck entdeckt. Bei einer Verurteilung drohen ihr zehn Jahre Haft.