Die Geschichte von Vater und Sohn, die sich einst durch das Waldstück zwischen Selworthy Road und Lancaster Road schlichen, um Golf zu spielen, ist zu gut, um sie nicht noch einmal zu erzählen. Die zwei ruhigen Straßen in Southport, County Merseyside, im Nordwesten Englands, unweit von Liverpool verbindet die Nähe zu einem der bekanntesten Golfplätze des Landes: Royal Birkdale ist eine Institution an der sogenannten Golf Coast, der Serie herausragender Links-Golfplätze, die sich nördlich von Liverpool am Meer entlang erstreckt. Aber der berühmte Platz Royal Birkdale war eben auch immer schon eine eher exklusive Adresse, daher der Ausflug durch den Wald.

Pete Fleetwood und sein Sohn Thomas, von allen nur „Tommy“ genannt, schlichen also zum Abschlag der fünften Bahn, sobald am frühen Abend kein Mitglied mehr zu sehen war. Und spielten von dort aus ihre Schläge. Der Legende nach kam das regelmäßig vor: Sich auf Golfplätze zu schleichen, um selbst zu spielen oder bei Turnieren zuzuschauen, ist in Großbritannien auch keine ungewöhnliche Straftat, weshalb die meisten Anlagen heute gut geschützt sind. Auch in Southport gibt es neue Zäune, dazu ist das Buschwerk inzwischen „zu dicht, um sich an Loch fünf durchzuschleichen“, wusste Tommy Fleetwood zu berichten.

Für die Reporter hatte er noch einen Tipp: „Sie können es gerne versuchen, aber ich kann es nicht empfehlen“, sagte Fleetwood, der seine alte Heimat weiterhin bestens kennt, sein Vater dreht schließlich immer noch seine Runde mit dem Hund um den berühmten Platz. Nur einschleichen müssen sich die Fleetwoods mittlerweile nicht mehr.

Neuntplatzierter der Weltrangliste ist der kleine Tommy aus Southport geworden, der im Alter von 35 Jahren im Nordwesten Englands immer noch „Tommy lad“, genannt wird. Der Junge also ist der lokale Favorit auf den Titel bei der Open Championship, dem vierten Major-Turnier der Saison, das von Donnerstag an im Royal Birkdale Golf Club stattfindet. Zehn Minuten die Straße runter von Fleetwoods Elternhaus, hinter den Büschen.

Dem Credo, dass der Weg das Ziel im Leben ist, folgt Fleetwood schon seine ganze Karriere

Erst einmal wollte der erwachsene Tommy dort allerdings mit der Legende von Vater und Sohn am Rande der Legalität aufräumen: „Ein- oder zweimal“, habe er sich nur auf den Platz geschlichen, sagte Fleetwood mit einem verschmitzten Lächeln. Ansonsten habe er ganz brav auf seinem eigentlichen Heimatplatz gespielt. In Formby Hall lernte Fleetwood, mit dem Schläger umzugehen und traf dort auch auf Ian Finnis, einen Mitarbeiter im Pro-Shop, der zu seinem Freund und bis heute aktivem Caddie wurde. Aber trotzdem wird Birkdale für immer die Heimat der Inspiration bleiben, eines Tages auch Profi werden zu wollen: Als Siebenjähriger besuchte Fleetwood einst die Open Championship 1998, es wurde ein Erweckungserlebnis.

Zwar sei er daran gescheitert, ein Autogramm von Tiger Woods zu bekommen, erzählte Fleetwood, aber: Die besten Golfspieler der Welt vor seiner Haustür zu sehen, teilweise mit ihnen zu sprechen, das sei „inspirierend“ gewesen. Für Fleetwood liegt darin auch die Maßgabe für diese so besondere Woche in seinem Leben: „Wenn ich mich einfach wieder in mein ursprüngliches Ich als siebenjähriges Kind zurückversetze, war der Gedanke, bei einem Open in Birkdale zu spielen, etwas ganz Besonderes“, sagte er: „Wenn du das nicht genießt, hast du dich in gewisser Weise selbst enttäuscht.“

Dem Credo, dass der Weg das Ziel im Leben ist, folgt Fleetwood schon seine ganze Karriere über – trotz all der Hindernisse, die ihm auf diesem Weg begegneten. Der Engländer ist kein groß gewachsener Athlet, sondern ein smarter, taktischer Spieler. Es sagt einiges über den Einzelsportler Fleetwood aus, dass er seine größten Momente im Mannschaftsumfeld erlebte. Seit seinem Debüt 2018 ist er ein Fixpunkt im europäischen Ryder-Cup-Team und hat insbesondere in dem Spielformat seine Stärken, in dem sich die Spieler im Duo abwechseln. In dieser Art Partnerschaft hat er noch keines seiner Spiele verloren, was im Golfsport eine bemerkenswerte Statistik ist. Fleetwood ist einer, der für andere denken kann, auch wenn genau dies ihm womöglich zu einer noch bedeutenderen Einzelkarriere fehlt.

Als Kind scheiterte Tommy Fleetwood daran, ein Autogramm von Tiger Woods zu bekommen. Jetzt greift er in Royal Birkdale selbst zur Feder. Andrew Redington/Getty Images

Die acht Siege, die in seiner bisherigen Karrierebilanz auf der europäischen Tour stehen, werden seiner Bedeutung als Persönlichkeit im Golfsport eigentlich kaum gerecht. Und auch wenn er im vergangenen Herbst nach 163 gescheiterten Versuchen in Atlanta zum ersten Mal ein Turnier auf der PGA Tour gewinnen konnte, ist die Bilanz in den USA von mehr knappen zweiten Plätzen geprägt als von großen Siegen. Dasselbe gilt für die berühmten vier Major-Turniere: Bei allen schaffte es Fleetwood über die Jahre, in die Top 10 zu kommen, insgesamt achtmal. Aber dem erhofften Major-Sieg, seinem „für immer gehegten Traum“, läuft er weiterhin nach. Allerdings nicht als Getriebener.

„Vielleicht klappt es bei mir, vielleicht auch nicht“, sagte Fleetwood am Dienstag: „Ich will nicht so darüber nachdenken, als ob es nicht klappen würde, nach dem Motto: Mein Gott, all die Stunden, die ich damit verbracht habe, meine Träume zu verfolgen, wozu das Ganze dann überhaupt?“ Was auch immer in seiner Karriere passiere, „ich werde zurückblicken und sagen können, dass ich alles gegeben habe und dabei eine großartige Zeit hatte“.

Die Zufriedenheit, die Fleetwood in seiner nicht perfekten Karriere ausstrahlt, entsteht auch aus seiner privaten Situation heraus: Mit seiner Managerin Clare Craig ist er seit 2017 verheiratet, beide haben einen gemeinsamen Sohn und zwei Stiefsöhne aus ihrer ersten Ehe. Frankie, der Jüngste, ist als Achtjähriger „so alt wie ich damals, als ich meine erste Open verfolgt habe“, sagte Fleetwood: „Er sieht das aus derselben Perspektive und kann Papa folgen.“

Allerdings nicht durch den Wald hinter Loch fünf, zwischen Selworthy Road und Lancaster Road. Den Geheimweg dort kennt allerhöchstens noch der Opa.