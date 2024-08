Premier League:Hürzeler startet perfekt am Ärmelkanal

Als Hürzeler aus der Distanz die Euphorie beobachtete (und vielleicht auch ein bisschen genoss), dürfte er sich schon jetzt an der englischen Südküste heimisch gefühlt haben, zwei Monate nach seinem aufsehenerregenden Wechsel vom Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli in die Premier League. An seinem neuen Arbeitsplatz war gleich ähnlich viel los wie im Millerntor-Stadion. Die ausschweifenden Feierlichkeiten der Fans erinnerten an eine Partynacht auf der Hamburger Reeperbahn. Zudem glich auch das Schietwetter am Ärmelkanal dem seiner alten Heimat – und der Erfolg sowieso.

Nach dem klaren Auftaktsieg in Everton legte Hürzelers Brighton am Samstag ein kraftvolles 2:1 (1:0) gegen Manchester United nach. Damit hat der deutsche Trainer seinen neuen Klub in der Tabelle direkt nach oben geführt – also dorthin, wo er St. Pauli mit der Zweitligameisterschaft verlassen hatte. Siege in den letzten Minuten seien immer hochemotional, bilanzierte Hürzeler dann eher sachlich.

In der Schlussphase hatte der momentan einzige deutsche Trainer in der Premier League mit seinen offensiven Einwechslungen kontinuierlich den Druck erhöht. Eine Angriffswelle nach der anderen schwappte in den Strafraum von Manchester United, bis Angreifer João Pedro freistehend den Ball einköpfelte. Dem Treffer voraus ging die beeindruckende Positionierung der Brighton-Spieler am gegnerischen Strafraum, durch die sie nach einer abgewehrten Ecke immer wieder in Ballbesitz kamen. Nach Abpfiff umarmte Hürzeler auf dem Platz ausführlich seinen Assistenten Jonas Scheuermann, den er vom FC Augsburg als Standardspezialisten hatte verpflichten lassen – und der die Raumaufteilung vor besagtem Eckball vom Seitenrand aus feinjustierte.

Das Vertrauen der Mannschaft in Hürzeler, den jüngsten Trainer der Liga, demonstrierte auch eine taktische Anweisung in der ersten Halbzeit. Im Spielaufbau wies der 31-Jährige seinen Routinier James Milner an, der mit 38 Jahren der zweitälteste Profi der Premier League ist, sich nicht an den eigenen Strafraum fallen zu lassen, sondern durch eine näher an der Mittellinie befindliche Position seinen Gegner mitzuziehen. Durch den Zug hebelte Brighton das gegnerische Pressing aus und erlangte fortan die Kontrolle bei den eigenen Angriffen. Dem Führungstor durch Danny Welbeck in der 32. Minute folgten mehrere hochkarätige Chancen, bei der besten traf erneut Welbeck die Latte.

Uniteds 2:1 wird vom VAR wieder kassiert

Brightons mangelnde Effizienz nutzte Manchester United nach einer Stunde. Zuerst besorgte Amad Diallo bei einem Konter mit einem abgefälschten Schuss den Ausgleich, kurz darauf ging die Elf von Trainer Erik ten Hag sogar vermeintlich durch Alejandro Garnacho in Führung. Allerdings ließ sich in der Videoüberprüfung erkennen, dass der auf der Torlinie – und damit im Abseits – stehende frühere FC-Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee den Ball mit dem Knie berührt hatte. Das aberkannte Tor zählt sicherlich zu einer der kuriosesten Abseitsentscheidungen seit der VAR-Einführung.

Diesen Rückschlag verkraftete United nicht. Mit zunehmender Spieldauer driftete die Elf ab wie ein Stück Holz im stürmischen Ärmelkanal. Brighton verdiente sich den Sieg, sowohl die Spielfreude als auch die Hartnäckigkeit beeindruckten. Trotzdem wirkte es so, als hätte die Mannschaft immer noch viel Luft nach oben – so wie Fabian Hürzeler bei seinem Jubel.