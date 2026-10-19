Endlich ein Sieg gegen den Erzrivalen – und das mit einem Tor aus mehr als 50 Metern: Der deutsche Trainer Fabian Hürzeler ist mit seinem Klub Dritter der englischen Liga. Doch die größten Herausforderungen kommen erst noch.

Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2024 hat Fabian Hürzeler bei Brighton & Hove Albion Höhen und Tiefen erlebt. Zu den Höhepunkten zählte für den ehemaligen Bundesliga-Aufstiegstrainer des FC St. Pauli die Qualifikation für die Conference League in der vergangenen Saison. Beim Heimsieg gegen den litauischen Tabellenführer Kauno Zalgiris feierte der Deutsche kürzlich sein Europapokaldebüt. In seiner Amtszeit musste Brighton allerdings auch mal ein 0:7-Debakel gegen Nottingham Forest hinnehmen und mehrere empfindliche Niederlagen gegen den Erzrivalen Crystal Palace verkraften. Er habe mit seinen Seagulls „viele wirklich positive Dinge“ erlebt, resümierte Hürzeler vor wenigen Tagen. Doch „eine Sache“ fehle noch: sein erster Sieg gegen Palace. Nun erfüllte sich dieser Wunsch – und wie.