Von Sven Haist, Brighton

Der Fußballklub Brighton & Hove Albion hat sich zuletzt ähnlich entwickelt wie die Stadt Brighton und das angrenzende Viertel Hove. Der Küstenort am englischen Ärmelkanal, berühmt für seine kilometerlange Strandpromenade, galt lange als Ausflugs- und Wochenendziel für Menschen, die Ausgleich suchen vom Treiben in der eine Zugstunde entfernten Millionenmetropole London. Doch Brig­hton & Hove ist inzwischen weit mehr als nur ein beschaulicher und frei denkender Ferienort. Die Region wird aufgrund ihrer Erholungs- und Sportmöglichkeiten häufig in Großbritannien für die hohe Lebensqualität hervorgehoben. Und auch der örtliche Vorzeigefußballklub Albion ist für viele Vereine in England zu einem Trendsetter avanciert.