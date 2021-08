Bundesliga-Absteiger Werder Bremen hat den bevorstehenden Verkauf von Stürmer Johannes Eggestein an den belgischen Erstligisten Royal Antwerpen verteidigt: "Er will mehr Spielzeit, die konnten wir ihm nicht garantieren. Zudem hat er 2022 einen auslaufenden Vertrag. Und wir haben wirtschaftliche Zwänge", sagte Clemens Fritz, Werders Profifußball-Leiter. Für Eggesteins Transfer müssen beide Klubs nur noch Details klären. Der 23-Jährige galt lange als eines der größten Werder-Talente, doch der jüngere Bruder von Maximilian Eggestein schaffte nie den Durchbruch. Bereits in der Vorsaison war er an den Linzer ASK verliehen.