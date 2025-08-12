Werder Bremen will unter Trainer Horst Steffen die Jugend fördern. Doch mit der Entscheidung, den veranlagten Mio Backhaus zum Ersatztorwart zu machen, steht das Konzept gleich wieder infrage.

Von Thomas Hürner, Bremen

Was haben Stürmer Nick Woltemade, Offensivkraft Jan-Niklas Beste und Mittelfeldmann Anton Stach gemeinsam? Nicht nur unter versierten Pub-Quiz-Teilnehmern dürfte sich beim Hören dieser Frage ein Gefühl von Unterforderung einstellen. Natürlich lautet die Antwort, dass jeder dieser drei Fußballer mal für Werder Bremen gespielt hat. Wobei ein wenig Kontext in dem Zusammenhang nicht ganz unwichtig ist. Stach durfte nur in Werders Nachwuchsteams ran. Bestes Kunstschüsse waren lediglich im Trikot von Bremen II zu besichtigen, also in der Regionalliga gegen Havelse oder Egestorf/Langreder. Und Woltemade kommt zwar auf 51 Einsätze in der Bremer Profimannschaft, allerdings war er von einem Stammplatz in etwa so weit entfernt wie das Land Bremen von einem Status als Einzahler beim Länderfinanzausgleich.