Von Frank Hellmann, Mainz

Vermutlich hat Eren Sami Dinkci nur an seinem 18. Geburtstag so viele Umarmungen empfangen wie am Samstag in der Mainzer Arena. Dieser trug sich ja noch in Vor-Corona-Zeiten im vergangenen Jahr zu. Die körperliche Nähe im Stadion schien dem Bundesliga-Debütanten hinterher nun selbst fast unheimlich - also ließ es der Mann mit der Trikotnummer 43 einfach mal über sich ergehen, dass ihm jeder im Tross des SV Werder gratulieren wollte. Erst in der 85. Minute eingewechselt, köpfte der Debütant in der 90. Minute den 1:0-Siegtreffer beim FSV Mainz 05.

Den entscheidenden Tipp zur Hereinnahme, gab Bremens Cheftrainer Florian Kohfeldt unumwunden zu, habe sein Co-Trainer Tim Borowski gegeben. "Er hat mir den ganzen Tag gesagt, heute ist 'Eren-Dinkci-Tag'. Und dann habe ich ausnahmsweise mal auf einen Nationalspieler gehört", sagte der 38-Jährige.

Die Begleitumstände taugten dabei durchaus zu einem kleinen Bremer Weihnachtsmärchen. Der junge Mann, den Kohfeldt als schüchtern und zurückhaltend beschrieb ("er redet nicht so viel"), war eigentlich überhaupt nicht für die Dienstreise in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt vorgesehen. Dann aber verletzte sich Leonardo Bittencourt beim Abschlusstraining am Sprunggelenk. "Beim Warm-up der U23", erzählte Kohfeldt, "habe ich Eren dann zu uns rüber geholt." Das bislang nur in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord eingesetzte Sturmtalent - erst vor sechs Tagen 19 Jahre alt geworden - stammt aus der Jugend des SC Borgfeld. Das ist jener für seine gute Jugendarbeit bekannte Verein in einem besser betuchten Bremer Stadtteil, aus dem auch Julian Brandt hervorging, der aber nie für Werder spielte.

Drei Dinge bringt Dinkci mit: "Geschwindigkeit, Tiefe und Torriecher"

Die gute Ausbildung bei Dinkci sei verbürgt, sagte Kohfeldt, der den Nachwuchsspieler eigentlich erst für die Rückrunde als Kaderkandidaten im Auge hatte: "Wenn mir aber Niclas Füllkrug, Milot Rashica und Davie Selke fehlen, kann man so etwas auch vorziehen." Dinkci habe noch Probleme beim Passspiel, könne sicher noch an der Kräftigung von Oberkörper und Beinen arbeiten und in allen Bereichen zulegen, aber drei Dinge habe er schon, erklärte Kohfeldt: "Geschwindigkeit, Tiefe und Torriecher." Und letzteren stellte der Joker dann nach Maßflanke des ebenfalls eingewechselten Tahith Chong unter Beweis - und belohnte die Bremer für die insgesamt mutigere Herangehensweise.

Die Grün-Weißen hinterließen in einer spielerisch biederen Auseinandersetzung nicht nur wegen ihrer mintgrünen Auswärtstrikots den besseren Eindruck. "Mit dem Sieg haben wir noch nichts geschafft, sind aber in die richtige Richtung abgebogen", bilanzierte Kohfeldt, "heute hat sich die Mannschaft endlich belohnt." Nach neun sieglosen Spielen scheint vor dem Nordduell im DFB-Pokal bei Hannover 96 (Mittwoch 20.45 Uhr) rechtzeitig die Umkehr geschafft worden zu sein.

Kohfeldts Taktik überrumpelt sein Mainzer Pendant Lichte

Werder störte den Gegner früh in der eigenen Hälfte - und als neue taktische Variante schaltete sich Christian Groß aus der Dreierkette immer wieder ins Aufbauspiel ein. So kontrollierten die Bremer über weite Strecken das Geschehen einer zerfahrenen Begegnung, aber es mangelte an zwingenden Chancen: Bezeichnend, wie Josh Sargent nach einer Ecke freistehend der Ball über den Schädel rutschte (26.). Noch ungefährlicher waren über die gesamte Spielzeit die hilflosen Mainzer, bei denen Edimilson Fernandes (30.) und Robin Quaison (34.) zwei Halbchancen vergaben.

"Das war deutlich zu wenig, um ein Heimspiel zu gewinnen. Es wird ganz schwer in der Bundesliga, da müssen wir uns nichts vormachen. Das war definitiv zu wenig und absolut enttäuschend", kritisierte Sportvorstand Rouven Schröder und fügte im ernüchternden Tonfall an: "Das Spiel können wir so nicht stehen lassen."

Die passive Herangehensweise wirkte zuletzt im Auswärtsspiel in Berlin noch erklärbar, doch das zögerliche Auftreten gegen Bremen glich speziell in der zweiten Halbzeit einem Offenbarungseid. "Wir haben die Balance nicht gefunden - das ist das Problem", sagte Trainer Jan-Moritz Lichte. Kleinlaut räumte der Mainzer Coach ein, dass ihn Kollege Kohfeldt mit dem frühen Anlaufen überrumpelt hatte: "Das hatten wir so nicht erwartet." Ob Lichte, 40, ob der anhaltenden Erfolgslosigkeit wirklich in der Chefrolle bleiben kann, erscheint fraglich.

Denn er wirkt als Krisenbewältiger nicht mehr tauglich - Mainz hat alle direkten Duelle gegen Arminia Bielefeld, den 1. FC Köln und nun Werder Bremen verdient verloren. Schröder wird die Eindrücke aus dem DFB-Pokalspiel gegen den VfL Bochum (Mittwoch 20.45 Uhr) noch mitnehmen, aber ein neuer Impuls ist in der trostlosen Gesamtlage unvermeidlich. "Der Frust sitzt natürlich tief. Wir waren nicht gallig genug. Man hat das Gefühl, dass nicht jeder weiß, um was es geht", sagte Abwehrchef Alexander Hack: "Wir sind im Abstiegskampf und jeder muss sich jetzt über die Winterpause klarmachen, was das für den Verein bedeutet. Jeder muss eine andere Einstellung an den Tag legen."