Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1:1 (0:0), Tore: 1:0 Demirbay (57.), 1:1 Veljkovic (82.)

Eigentlich hatte Bremens Trainer Ole Werner ja vor dem Leverkusener Speed gewarnt. "Sehr hohe Geschwindigkeit" sei eine der Stärken von Bayer 04, was natürlich stimmt angesichts der Diabys, Frimpongs und Hudson-Odois der Werkself, aber dann war es gar nicht unbedingt diese Tugend, die Werder Probleme bereitete. Denn die Leverkusener können's trotz ihrer prekären Tabellensituation nicht nur rasant, sondern auch mit Finesse: Kerem Demirbay bewies bei seinem Zirkelschuss zum 1:0, was man alles mit einem linken Fuß anstellen kann - ein Schlenzer irgendwo zwischen butterweich und passgenau, oben links ins Kreuzeck gestriegelt. Die Bremer spielten in dieser flinken Partie gar nicht schlecht, sie vergaben nur zu viele Chancen, vor allem in Person von Marvin Ducksch. Doch als vieles nach einem Sieg für Bayer aussah, patschte Leverkusens Keeper Lukas Hradecky den Ball nach einer Parade unglücklich vor die Füße von Milos Veljkovic - und es stand 1:1. Für Leverkusen viel zu wenig und ein weiteres erfolgloses Heimspiel, für Bremen ein gewonnener Punkt.