15. September 2018, 22:13 Uhr Bremen - Nürnberg (15.30 Uhr) "Maxi spielt!"

Der 21-Jährige Maximilian Eggestein hat sich bei Werder einen Stammplatz erarbeitet, weil er über eine beeindruckende Intuition verfügt. Dieses Talent hat sein Trainer Florian Kohfeldt früh an ihm geschätzt.

Von Leon Wohlleben, Bremen/München

Das war ein Stück grün-weiße Werder-Historie beim Saisonauftakt. Die Geschwister Eggestein waren die ersten Brüder überhaupt in der Geschichte der Bremer, die im selben Spiel, dem 6:1 im Pokal in Worms, trafen. Während der 21-Jährige Maximilian Eggestein sein Tor mit der unaufgeregten Routine eines Bundesligaspielers hinnahm, zelebrierte der drei Jahre jüngere Bruder Johannes seinen Treffer in einem längeren Jubellauf mit einem breiten Grinsen. Es war sein erstes Pflichtspieltor für die Bremer Profis. Die Rollen sind klar verteilt: Maximilian ist etabliert, Johannes bekommt nur gelegentlich Spielzeit.

Vor drei Jahren war das anders. Da war Johannes der Hochtalentierte mit Angeboten von Manchester United oder dem FC Bayern, Maximilian stach noch nicht aus der Masse der Jugendspieler heraus. Er brauchte Zeit.

Der gebürtige Hannoveraner wuchs allerdings auch in unruhigen Jahren bei Bremen heran. Als Victor Skripnik Ende 2014 vom Trainer der zweiten Mannschaft zum Profiteam befördert wurde, da folgte ihm auch Eggestein. Zumindest kurz, denn nach seinem Bundesligadebüt verbrachte er seine Zeit hauptsächlich bei den Spielen der U23 von Werder - es war noch zu früh. Einen wichtigen Unterstützer hatte er allerdings schon im Erstligateam: Skripniks damaligen Co-Trainer und den heutigen Coach Florian Kohfeldt.

Eggestein verdrängte sogar den damaligen Kapitän Zlatko Junuzovic

Nach Skripnik kam Alexander Nouri, auf Nouri folgte Kohfeldt. Alljährliche Trainerwechsel in Bremen, jede Saison ein neues Taktikkonzept und der junge Eggestein spielte sich trotzdem peu à peu in die Mannschaft. Er verdrängte sogar den damaligen Kapitän Zlatko Junuzovic (heute Red Bull Salzburg) von dessen Stammposition im Zentrum auf die Außenbahn. Für den Gelegenheits-Zuschauer mag Eggestein unauffällig spielen - weder hat er viele Vorlagen, noch Tore auf dem Konto. Aber er füllt Lücken, macht die Arbeit, wenn Mitspieler ihre Position verlassen, um sich in die Offensive einzuschalten. Dass seine Kollegen groß aufspielen können, ist auch der Verdienst von Maximilian Eggestein.

Diese Saison hat Kohfeldt wieder ein neues Taktikkonzept ausgearbeitet. Nach einem eher defensiven Stil im vergangenen Jahr, bestimmt Bremen nun das Spiel. Gegen die vielen Bundesligisten, die aus der Defensive kontern, sind Eggesteins Fähigkeiten nun also besonders wichtig. Im Verein bewundern sie vor allem seine Intuition. Wo muss er hin laufen, wohin muss der Pass gespielt werden - Eggestein weiß es oft genug vor seinen Gegenspielern. Bremens Problem dabei: Fehlt er, muss sich Kohfeldt eine neue Strategie überlegen. Er ist der Einzige mit diesen Särken im Team.

Selbstverständlich hat er auch noch seine Schwächen. Die Torbeteiligungen müssen mehr werden. Und auch körperlich ist Eggestein nicht der Stärkste. Vor dem Spiel gegen Nürnberg (15.30 Uhr) kommt daher zur Sprache, ob Nuri Sahin, Zugang aus Dortmund, ins Team rückt - ein Mittelfeldakteur müsste dann weichen. Aber: "Maxi spielt!", sagte Kohfeldt und machte klar, dass vielleicht der Rekordeinkauf Davy Klaasen oder die Institution Philipp Bargfrede pausieren müssen. Keinesfalls aber der junge Maximilian Eggestein. Auf ihren ersten geschichtsträchtigen Bundesliga-Nachmittag mit je einem Tor warten die Eggesteins ja noch.