Bernhard Grzimek wäre heute 115 Jahre alt, was alt klingt, aber nichts daran ändert, dass viele seiner Erkenntnisse weiter modern sind. „Der Einzige, der einen Ozelotpelz wirklich braucht, ist der Ozelot“, sagte der Tierforscher einmal; ein weiser Satz, den man getrost auf andere Gattungen verallgemeinern kann, es sei denn, man ist Anhänger von Werder Bremen. Der aus gegebenem Anlass abgeleitete Satz „Die Einzigen, die Möwenfedern wirklich brauchen, sind Möwen“ trifft so im Norden nämlich nicht zu. Werder, diese Katze ließ Ole Werner nun aus dem Sack, braucht auch Möwenfedern.

Felix Agus Traumtor gegen Kiel hat nämlich eine tierische Vorgeschichte, wie der Trainer verriet: „Er versucht das immer wieder, auch im Training. Ist halt wichtig, auch wenn du vielleicht in Bremen auch mal die eine oder andere Möwe vom Himmel geholt hast und trotzdem dabei bleibst.“ Frei nach Loriot: Ein Werder-Leben ohne Möwe ist möglich, aber sinnlos.

Zu viel „Storchen-Sex“ ist auch ein Problem für Holstein Kiel

Tiere, um hier wieder sportfachlich zu werden, in den Spielbetrieb oder in Übungsformen einzubinden, ist eine Methodik, die bislang wenig Beachtung findet. Dabei ist die Geschichte des Fußballs stets eine Geschichte von Mensch und Tier gewesen. Sepp Maier, die Katze, erwarb seine Reaktionsfähigkeiten nachweislich bei der Entenjagd. Kai Havertz adaptierte von seinen geliebten Eseln, die er besitzt, die Ruhe vorm Tor („Sie chillen den ganzen Tag“). Tim Kleindienst bleibt wegen seiner griechischen Landschildkröten am Boden: „Die nehmen uns auch sprichwörtlich mal den Wind aus den Segeln.“ Und, schau an: Der Stürmer Kleindienst spielt die Saison seines Lebens!

Doch wo es Sieger gibt, sind auch Verlierer: Das arme Holstein Kiel etwa darf sich von seinem animalischen Assistenten und Maskottchen im Stich gelassen fühlen. Mithilfe im Training? Denkste! Störche sind, wie die Bild jüngst zu Recht tadelte, zu häufig mit zu lautem „Storchen-Sex“ beschäftigt. Beim Torschusstraining hilft der keinem. Die Folge: Tabellenplatz 18. Noch Fragen?