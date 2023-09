Der Torschützenkönig ist weg und trotzdem fallen vier Tore: Nach dem Wechsel von Niclas Füllkrug feiert der SV Werder einen hohen Sieg gegen Mainz. In Bremen sind sie sich einig: Die Gruppe muss den Weggang des Nationalstürmers auffangen.

Von Thomas Hürner, Bremen

Vier Tore in einem Spiel, vier Tore gegen Mainz 05? In früheren Zeiten wäre das, bei allem Respekt für den traditionell robusten Gegner, keineswegs unrealistisch gewesen. War ja auch simpel damals: Man hätte einfach Rudi Völler oder Ailton per Steilpass geschickt, die Köpfe von Klaus Allofs und Kalle Riedle mit Flanken aufgesucht oder Miroslav Klose auf alle nur erdenklichen Weisen angespielt - der Ball wäre schon im Tor gelandet, darauf war beim SV Werder stets Verlass.