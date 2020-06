Knapp zweieinhalb Stunden dauert eine Busfahrt von Paderborn nach Bremen. Das ist zu wenig für eine große Party, aber genug, um einen kleinen Erfolgsrausch auszuschlafen. Ohnehin hatte Trainer Florian Kohfeldt seinen Spielern allenfalls bis zur Ankunft in der Heimat zugestanden, dass sie sich über den 5:1-Sieg beim SC Paderborn freuen dürfen. Mit dem Verlassen des Busses mussten sie den Triumph bereits abhaken, sie sollten auf Befehl ernüchtern und prophylaktisch erste Anspannung entwickeln beim Blick auf das Heimspiel am Dienstagabend. Dann kann Bayern München im Weserstadion Meister werden - und bei den Bremern die Abstiegsangst bereits wieder dramatisieren. Danach bleiben Werder nur noch zwei Spiele, um den ersten Abstieg seit 40 Jahren zu verhindern. Beim Kantersieg in Paderborn hat man neue Hoffnung geschöpft. "Aber gewonnen ist noch nichts", betont Kohfeldt, "weil wir immer noch auf einem Abstiegsplatz stehen."

Ausgerechnet in Paderborn hatte der 37-jährige Trainer einst eine seiner bisher schlimmsten Momente erlebt. Im Oktober 2017 verlor Kohfeldt hier 1:7. Damals war er noch Trainer von Werder Bremens zweiter Mannschaft in der dritten Liga. Werder II stieg am Ende jener Saison ab, doch Kohfeldt kurz nach der Blamage in Paderborn zum Cheftrainer der Bundesliga-Mannschaft auf. Mit dieser hatte ihm nun in Paderborn wieder ein schlimmes Debakel gedroht: ein erneuter Schritt Richtung Abstieg, diesmal in Richtung zweite Liga.

Als sein Stürmer Milot Rashica dann in der 19. Minute einen Handelfmeter verschossen hatte, kaute Kohfeldt hastig auf seinem Kaugummi herum, irrte entnervt durch die Coaching-Zone und fuhr sich derart fahrig immer wieder durchs Haar, dass sich sein Zahnarzt, sein Leibarzt und wohl auch sein Friseur in Bremen ernste Sorgen machen mussten. Doch nur eine Minute nach dem verschossenen Strafstoß passierte etwas Seltsames - Stoff für eine Mystery-Doku im Fernsehen.

Die sonst so unpräzisen Werder-Spieler schossen plötzlich Tore im Akkord. Davy Klaassen erzielte seinen ersten Doppelpack für Bremen (20./39. Minute), der Japaner Yuya Osako schoss sein erstes Tor seit sieben Monaten (2:0), und Maximilian Eggestein traf zum ersten Mal in dieser Saison (4:0). Und in der Nachspielzeit machte ausgerechnet Niclas Füllkrug - bei seinem ersten Einsatz seit einem Kreuzbandriss vor neun Monaten - mit dem Treffer zum 5:1 den höchsten Bremer Bundesligasieg seit vier Jahren perfekt. In Bremen entspannten sich in diesem Moment nicht nur ein Zahnarzt, ein Allgemeinarzt und ein Friseur. Es entspannte sich eine ganze Stadt. Fünf Treffer binnen eines einzigen Spiels waren eine Sensation.

Fünfmal hatte die Mannschaft zuvor über zehn Bundesliga-Spiele getroffen - insgesamt, wohlgemerkt. Es fühlte sich an, als verwandele sich ein knisternder alter Schwarzweiß-Film in ein knallbuntes Actionspektakel. Mit ihren plastiküberzogenen Mikros an Teleskop-Armen versuchten die TV-Reporter nach dem Spiel Worte des Überschwangs aus den Bremern herauszulocken. Doch die unverändert abstiegsbedrohten Fußballer übten sich vorsichtshalber in Demut. Schon da deutete nichts auf eine feuchtfröhliche Busparty während der Heimfahrt hin. "Ich freue mich", sagte der Niederländer Klaassen euphorisch.

Für Trainer Kohfeldt gab es neben den drei Punkten einen bedeutsamen Erkenntnisgewinn, nämlich "zu sehen, dass die Mannschaft solche Spiele spielen und dem Druck standhalten kann". Doch die große Rechnerei geht weiter, der Druck ist kaum weniger geworden, wenngleich man nach Punkten und nun fast auch nach Toren zum Drittletzten Düsseldorf aufgeschlossen hat. Zwischen den ausgelaugt wirkenden Paderbornern und den meisterlich anmutenden Münchner Bayern, die am Dienstag im Weserstadion der Gegner sind, liegen Fußballwelten.

Die großen und spannenden Duelle zwischen Werder und Bayern sind ohnehin lange her. Die jüngsten 21 Pflichtspielduelle gewann alle München. Das letzte Unentschieden ist zehn Jahre her, der letzte Bremer Sieg zwölf Jahre, Werders letzter Heimsieg 14 Jahre. Und überhaupt: Spiele im heimischen Stadion haben den Bremern - ob mit oder ohne Publikum - zuletzt wenig Freude bereitet. War das 5:1 in Paderborn bereits der dritte Auswärtssieg in Serie, so gewannen sie an den vertrauten Ufern der Weser zuletzt am 1. September 2019 ein Bundesliga-Spiel. Das sind 13 Liga-Heimspiele ohne Sieg.

In Mainz und gegen Köln spielen die Bremer an den letzten beiden Spieltagen, das sind die Bundesligapartien 1899 und 1900 für den SV Werder, der nach dem Abstieg des Hamburger SV vor zwei Jahren der Klub mit den meisten Bundesligaspielen ist. Nur 270 Minuten bleiben ihnen noch, um zumindest diese letzte statistische Führung vor den Bayern zu verteidigen.