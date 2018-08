25. August 2018, 22:04 Uhr Bremen enttäuscht Schon wieder Herbststimmung

Mit hochtrabenden Plänen startet Werder Bremen in die Saison. Doch schon am ersten Spieltag kühlt die Euphorie ab beim 1:1 gegen Hannover. Hendrik Weydandt gelingt ein märchenhaftes Debüt für 96.

Von Peter Burghardt , Bremen

Es war in diesen Tagen schon sehr viel von diesem schönen Kontinent die Rede beim SV Werder Bremen. "Wir wollen nach Europa", sagte der Sportchef Frank Baumann, und der Trainer Florian Kohfeldt widersprach nicht. In Europa liegt die Hafenstadt schon länger, seit ihrer Gründung, jetzt will ihr Klub endlich wieder europäisch Fußball spielen nach all den Jahren in der Provinz. Aus der Champions League hatte sich der Verein 2010 verabschiedet, seither ging es fast in die zweite Liga. Jetzt plant Werder die Rückkehr zumindest in die Europa League, doch die erste Etappe endete in der Bundesliga nun 1:1 (0:0) gegen Hannover 96 und war eher Durchschnitt in der Bundesliga.

Die Begeisterung vor 42 000 Augenzeugen im vollen Weserstadion verflog fürs erste wie der wunderbare Sommer, die nicht ganz so anspruchsvollen Gäste hatten den alles in allem erfreulicheren Nachmittag, "gelungener Auftakt", fand Trainer André Breitenreiter. Hannover 96 ging sogar in Führung durch ein Tor von Hendrik Weydandt, dessen Namen die meisten Interessenten erst googeln mussten, denn der Schütze spielte zuletzt beim 1. FC Germania Egestorf/Langreder in der Regionalliga Nord. Dann, kurz vor Schluss, gelang Theodor Gebre Selassie wenigstens der Ausgleich, was Kohfeldt freilich nur begrenzt in Stimmung brachte. Der Punkt sei "auch Zeichen von gewisser Reife", sprach er nachher und der Spielverlauf "kein Drama". Aber klar, er und die meisten Bremer hatten sich das anders vorgestellt, man träumt ja schon wieder von Manchester oder Mailand.

Begonnen hatte die geplante Reise mit entsprechend vielen grün-weißen Schals und sogar mit einem neuen Lied, es heißt "Grün weiße Liebe" und stammt von dem Sänger Jan Delay. Ansonsten zog erst mal ein Anfall von norddeutschem Frühherbst über die Arena, bei 14 Grad, Regenschauern und einer durchwachsenen ersten Halbzeit. Die einzige wirklich ernsthafte Torchance ereignete sich nach 16 Minuten, als Werders zunächst hyperaktiver Stürmer und Mannschaftskapitän Max Kruse den Mitstreiter Milos Veljkovic bediente und dieser den Ball per Kopf knapp am linken Pfosten vorbei setzte. Die andere gute Gelegenheit bot sich gegenüber Hannovers Ihlas Bebou, und nach anfänglicher Offensive der grün-weißen Liebe kühlte die Euphorie rasch ab.

Weydandts märchenhafter Einstand

Zwischenzeitlich legte sich eine Müdigkeit über die Veranstaltung, wie sie bei abrupten Wetterwechseln manchmal eintritt. Kohfeldt hatte "nie das Gefühl, jetzt fällt's gleich", das Tor, außer in den letzten zehn Minuten, als der alte Neue kam, aber dazu später. Obwohl man zum Beispiel schnell ahnte, weshalb Werder als Ersatz für den nach Dortmund entschwundenen Thomas Delaney für 13,5 Millionen Euro den Holländer Davy Klaassen vom FC Everton verpflichtet hatte. Zwar bekannte Trainer Florian Kohfeldt, dass er den Dänen Delaney vermisse, aber Klaassen eine noch kombinationssicherere und ebenfalls lautstarke Alternative sei. Besonders in Teil eins mühte sich der Niederländer, in England vornehmlich Beobachter, auffällig und leitete nach dem Seitenwechsel die bis dahin beste Möglichkeit ein. Ludwig Augustinsson verfehlte das Ziel mit einem Volleyschuss knapp.

Doch das gut strukturierte Hannover 96 ist nicht zwingend der Gegner, den man zum Einstand mal so eben abfertigt. Auch wenn die Bremer beim vergangenen Besuch der Niedersachsen im November 4:0 gewonnen hatten, durch drei Treffer und eine Vorlage von Max Kruse. Diesmal verletzte sich der Torjäger und humpelte nach 56 Minuten vom Feld, er hatte einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen.

Pizarro bringt Emotionen ins Spiel

Der Japaner Yuya Osako, aus Köln umgesiedelt, versuchte sich vergeblich, ebenso Nicolas Füllkrug gegenüber. Breitenreiters Elf hatte die Partie da recht gut im Griff, geordnet unter anderem vom Brasilianer Walace, der mit dem HSV abgestiegen war. Die HSV-Gesänge klingen ihm noch in den Ohren, denn die Fans des Hannoverschen Sportvereins von 1896 singen vom selben Kürzel. Es folgten die beiden Einwechslungen, die das zähe Match veränderten: Bei Werder kam Claudio Pizarro, bald 40, der kürzlich zum vierten Mal in Bremen angeheuert hatte. Die einheimischen Zuschauer standen und johlten schon, als er sich am Spielfeldrand in Stellung brachte. Wenn Kohfeldt also sagte: "Es gab nicht so die Phasen, wo's emotional wurde fürs Publikum", dann konnte er diese Szene nicht gemeint haben.

Pizarro schoss und köpfte gleich so oft aufs Tor wie zuvor die anderen Werder-Stürmer zusammen nicht.

Doch in der 75. Minute kam Hannovers Weydandt, 23, für Takuma Asano, und in der 76. Minute stand es 1:0 für die Gäste. Der Debütant nützte einen Abwehrfehler der defensiv sonst sicheren Bremer lässig und beförderte den Ball mit rechts ins linke Toreck. Das erste Bundesligator nach 75 Sekunden auf dem Rasen, nicht schlecht. 2014 hatte er noch in der Kreisliga gespielt. "Das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte", lobte Trainer Breitenreiter, aber Zufall sei es nicht, sondern harte Arbeit.

Die sonderbar verkrampften Bremer arbeiteten zur Erleichterung ihrer Fans ebenfalls noch hart, entdeckten das Flügelspiel und trafen durch Gebre Selassie: Augustinsson flankte, Pizarro kam nicht heran, der Tscheche aber vollendete mit dem Kopf. Den Abseitsverdacht entkräftete Schiedsrichter Felix Brych mit Hilfe des Videobeweises. 1:1, "das war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten", sagte der Retter Gebre Selassie. Zu viel Gerede von Europa? Glaubt er nicht, "wir haben reichlich Qualität".