Brasiliens scheidender Nationaltrainer Tite ist laut einem Bericht des Portals O Globo in Rio de Janeiro überfallen worden. Dem 61-Jährigen sei bei einem Morgenspaziergang eine Halskette abgenommen worden, hieß es. Der Unbekannte soll sich per Fahrrad genähert haben, als Tite mit seiner Frau spazieren ging. Brasilien war im Viertelfinale der WM in Katar im Elfmeterschießen an Kroatien gescheitert. Tite hatte bereits vor dem Turnier erklärt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde. Er trainierte Brasilien seit 2016 und kassierte in 81 Spielen nur sechs Niederlagen. Dennoch errang er nur einen Titel (Copa America 2019).