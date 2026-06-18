Eines der ikonischsten Tore der Bundesliga trägt die Signatur von Edinaldo Batista Libânio, Künstlername „Grafite“. In Wolfsburgs Meisterjahr 2009 (in dem er auch Torschützenkönig und Fußballer des Jahres wurde) zog Grafite, 47, die gesamte Abwehr des FC Bayern am Nasenring durch den Strafraum, düpierte Torwart Michael Rensing – und setzte den Ball per Absatzkick ins Netz. Der Ball war, nachdem er Grafites Ferse hinterlassen hatte, „30 Sekunden lang unterwegs, ehe er die Linie überquert hatte. Jedenfalls kam es mir damals so vor“, erzählt Grafite.

Eigentlich hatte er den Stürmerkollegen Edin Dzeko bedienen wollen, der wie so oft am zweiten Pfosten wartete. Dann aber musste er improvisieren, der Ball lag zwischen seinen Beinen, sodass er ihn nicht richtig verarbeiten konnte. Das Resultat: ein Geniestreich. Grafite erzählt noch Erstaunlicheres: Er sei gar nicht gewahr gewesen, was er angerichtet hatte. Mehr noch: Als er anderntags am Trainingsgelände des VfL Wolfsburg ankam, habe er einen Schrecken bekommen, weil so viele Journalisten dort waren: „Ich dachte, es wäre etwas Schlimmes passiert.“ Von wegen! Die Reporter wollten lediglich mit ihm über sein Traumtor reden – so wie die SZ am Rande dieser WM, wo der Brasilianer als Experte für Globo TV im Einsatz ist.

SZ: Grafite, wir müssen, ehe wir auf die WM zu sprechen kommen, über eine gleichfalls sehr ernste Angelegenheit sprechen. Sprich: über den Abstieg des VfL Wolfsburg.

Grafite: Schrecklich. Es ist schrecklich, dass das passiert ist. Sie hatten so viel Geld in die Mannschaft investiert! Die Rekrutierungen waren schlecht. Richtig schlecht, scheint’s. Ich kann nur vermuten, von außen, dass es intern überhaupt nicht gestimmt hat. Die Mannschaft hat nie das Niveau erreicht, um mitzuhalten.

Sie klingen erschüttert.

Immer noch ein Mann des Lächelns: Grafite. Christian Schroedter/Imago

Dass Wolfsburg hinter Bayern, Dortmund oder Leverkusen landet – okay. Aber hinter dem ganzen Rest? Das kann doch niemand verstehen. Aber: Es ist passiert. Jetzt muss man halt daran arbeiten, zurückzukommen.

Sie haben die Aktualität Wolfsburgs auch in Brasilien verfolgt?

Das habe ich immer getan. Immer, immer, immer! Ich bin auch Botschafter des Klubs, nicht nur, aber vor allem in Brasilien. Und ja, wir könnten auch über den Spielverlauf der Relegationsspiele gegen Paderborn sprechen. Aber wollen wir das?

Werbeeffekte erzielt der VfL-Eigner Volkswagen mit der Fußballfiliale eher im Ausland. Was meinen Sie: Sinkt jetzt der Umsatz von VW in Brasilien?

Nein, nein, ha, ha, ha! Dafür ist VW in Brasilien zu stark, in anderen Ländern ebenso, in Europa zum Beispiel. Ich hoffe, dass Geld in die Hand genommen wird, um den VfL wieder stark zu machen. Sonst stehen sehr harte Jahre ins Haus.

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Lassen Sie uns zur WM kommen. Wie steht es um Brasilien nach dem Auftaktspiel gegen Marokko?

Grundsätzlich erinnert die Lage der Mannschaft stark an die Weltmeisterschaften von 1994 und 2002, die Brasilien dann gewann. Die Seleção hat viel Misstrauen im Gepäck; sie muss sich erst im und über das Turnier finden – und dann fliegen.

Sie halten das für möglich?

Einfach wird das nicht, denn der ganze WM-Zyklus war schwierig und unruhig. Neymar verletzte sich, was für alle hart war, für ihn und für die Mannschaft. Dann kamen vier Trainer: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior, jetzt ist Carlo Ancelotti da. Und er hatte im Grunde keine Zeit, um zu arbeiten.

Welche Schlüsse ziehen Sie aus dem Spiel gegen Marokko?

Ich finde, es entsprach den Erwartungen. Und es war absehbar, dass es Brasilien nicht einfach fallen würde. Marokko ist ein wirklich gutes Team, mit klaren Charakteristiken, einer erkennbaren physisch-taktischen Ausrichtung und einem Spielmuster, das deutlicher definiert ist als im Fall Brasiliens. Hätte Brasilien gewinnen können? Ja. Hätte Marokko gewinnen können? Auch. Das Remis ging alles in allem in Ordnung.

Stimmt der Eindruck, dass diejenigen, die an den lange ersehnten, sechsten WM-Titel glauben, auf Ancelotti vertrauen?

In der Tat, die Medien und breite Teile des brasilianischen Volkes glauben, dass Ancelotti den Unterschied ausmachen kann, weniger die Spieler. Ich würde das so nicht unterschreiben. Wir sind immer noch eine Mannschaft, die fünf Sterne auf dem Trikot hat und Spieler zur Verfügung hat, die in ihren Klubs Hauptdarsteller sind. Auch wenn Brasilien nicht auf dem Niveau von Frankreich, Spanien oder Argentinien ist – eine sehr gute WM kann diese Mannschaft allemal spielen.

Gleichwohl gab es nach dem 1:1 gegen Marokko Kritik. Und sie fiel, wie der frühere brasilianische Nationaltrainer Vanderlei Luxemburgo sagte, moderat aus. Wäre Ancelotti nicht Italiener, sondern Brasilianer, wäre er gevierteilt worden, sagte er sinngemäß.

Amigo, dieser Widerstand der brasilianischen Trainer und der Medien ist normal. Dass Nationaltrainer zur Rechenschaft gezogen werden, auch hart kritisiert werden, ist in unserem Land Teil der Kultur. Sogar Trainer, die dann Weltmeister wurden – denken Sie an (Carlos Alberto) Parreira 1994 oder 2002 an Felipão (Luiz Felipe Scolari) oder an (Mário) Zagallo, der 1970 Weltmeister wurde. Jetzt haben wir erstmals einen ausländischen Trainer, um nach 24 Jahren ohne Weltmeistertitel eine neue Ära zu begründen – dass da Stimmen laut werden, die sagen: Wir haben mit brasilianischen Trainern fünf Sterne geholt, es gibt keinen Grund, das zu ändern, ist einigermaßen erwartbar.

Ihre Meinung?

Ich finde, dass es wichtig war, einen neuen Prozess einzuleiten. Ancelotti ist einer der größten Trainer überhaupt. Mein Eindruck ist: Die brasilianische Nationalelf wird im Ausland jetzt wieder stärker respektiert als daheim.

Welche Baustellen muss Ancelotti angehen?

Ancelotti gefällt es, die Mannschaften von hinten aufzubauen. Das ist charakteristisch für ihn. Er denkt nun einmal sehr italienisch. In den vergangenen Jahren war die linke Seite Brasiliens immer stärker als die rechte, weil dort Vinícius Jr. und früher Neymar gespielt haben. Links hinten spielt Alex Sandro, der keine gute Saison hinter sich hat, und Douglas Santos, der in der Nationalelf bisher nicht überzeugt hat.

Führte 2009 den VfL Wolfsburg zur deutschen Meisterschaft: Grafite (links) im Laufduell damals mit Bastian Schweinsteiger vom FC Bayern. Imago Sportfotodienst

Und rechts?

Dort steht Danilo, seit Wesley kurz vor WM-Beginn verletzt abreisen musste. Es ist gut, dass er dort ist. Wer auf der rechten Seite auf Außen offensiv spielt, wird wenig Defensivarbeit verrichten müssen, egal ob Raphinha oder Luis Henrique … Zentral wird es interessant sein zu sehen, wer an der Seite von Casemiro spielt – Bruno Guimarães oder Paquetá. Und vorn war bislang Igor Thiago gesetzt.

Im Zentrum aller Hoffnungen und Debatten steht Neymar. Sein Talent steht außer Frage, er gilt als der beste Brasilianer seit 2000. Und doch gibt es bei ihm immer ein Aber. Auch für Sie?

Er ist nie das Idol geworden, das wir uns vorgestellt hatten, als seine Karriere begann. Und dennoch: Ich war immer überzeugt, dass man ihn mitnehmen muss. Mit der Einschränkung, dass ich nicht wusste und nicht weiß, wie es um die klinische Verfassung von Neymar bestellt ist. Aber wir haben Spieler wie Endrick, Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Raphinha, denen Neymar ohne Frage helfen kann.

Das Tor gegen Marokko erzielte Vinícius Jr. Auch er ist eine Figur, über die in Brasilien kontrovers diskutiert wird. Sind zehn Treffer und neun Vorlagen in 50 Länderspielen nicht zu wenig?

Ich habe dennoch ein sehr gutes Bild von Vinícius. Ja, seine Ausbeute könnte höher sein. Aber er hat auch bei der Seleção eine große Relevanz, so wie bei Real Madrid. Das Tor macht mir Hoffnung. Diese WM wird wichtig für ihn sein.

Warum sollte er jetzt in der Nationalelf überzeugen?

Unter Ancelotti hat er mehr Freiheiten, früher war er sehr auf der linken Seite und erhielt viele Bälle mit dem Rücken zum Tor. In solchen Situationen hat er große Schwierigkeiten, weil er sich nicht drehen und sich gegen ein, zwei Gegenspieler durchsetzen kann. Seine Qualitäten und seine Explosivität kommen zum Tragen, wenn er das Feld vor sich hat. Er muss die technischen Aspekte seiner Abschlüsse verbessern, um ein noch höheres Niveau zu erreichen. Neymars Präsenz kann Druck von seinen Schultern nehmen.

Kann Neymar wirklich noch einer Mannschaft etwas geben, die als fünfmaliger Weltmeister höchsten Ansprüchen genügen muss? In den vergangenen zwei, drei Jahren musste man den Eindruck bekommen, dass Neymar ein Ex-Spieler ist.

Sein großes Problem sind die Verletzungen der letzten Jahre, keine Frage. Der Klub, der ihm einst ermöglichte, Profifußballer zu werden, der FC Santos, hat ihm wieder die Türen geöffnet. Aber zur Wahrheit gehört, dass Santos in den vergangenen Jahren mit Problemen zu kämpfen hatte und keine gute, sondern eher eine mittelmäßige Mannschaft hat. Aber: Neymar hat in den letzten vier, fünf Monaten gezeigt, dass er wieder Lust hat, zu spielen, Tore zu machen, physisch und klinisch gut drauf zu sein.

Am letzten Spieltag der Saison hat er eine Wadenverletzung erlitten, an der er immer noch laboriert.

Ja. Die Santos-Ärzte haben nicht die ganze Wahrheit gesagt, weil die Nominierung des WM-Kaders ins Haus stand. Jetzt ist er da, und wer etwas über Fußballer-Verletzungen weiß, dem ist nicht neu, dass Wadenblessuren tückisch sind. Er wird keine Kraft für 90 Minuten haben. Schon gar nicht über die Dauer der gesamten WM hinweg. Nach dem Ende der Gruppenphase, in der K.-o.-Runde, sollte es für 20, 25 Minuten reichen. Und da kann er immer den Unterschied machen! Je mehr ich darüber nachdenke, desto überzeugter bin ich, dass die Chancen auf den sechsten WM-Titel für Brasilien stark von Neymar abhängen.

Er ruft aber in Brasilien alles andere als Einstimmigkeit hervor. Ist das nicht ein Hemmnis?

Wir durchleben in Brasilien gerade einen sehr schwierigen, politischen Moment. In diesem Jahr gibt es in Brasilien Wahlen, sie finden im Oktober statt. Neymar hat sich vor Jahren zur politischen Rechten bekannt. Viele stellen seine Qualität deshalb infrage. Da geht es nicht nur um die Qualität auf dem Rasen.

Sie sprechen von Kolumnisten wie Ex-Nationalspieler Walter Casagrande oder Juca Kfouri, die Neymar für Haltung und Einstellung kritisieren?

Ich bin nicht mit allem einverstanden, was sie sagen. Auch wenn ich sie teilweise verstehe. Natürlich gibt es Haltungen Neymars, die man hinterfragen kann. Aber es sind private Angelegenheiten. Ich spreche über den Neymar, den ich auf dem Rasen sehe. Und von den Notwendigkeiten, die Brasiliens Mannschaft hat. Nur: In Brasilien ist alles sehr polarisiert. Die Extreme sind sehr stark.

Die brasilianische Rechte hat vor Jahren damit begonnen, das kanariengelbe Trikot der Nationalmannschaft politisch zu instrumentalisieren – und zu monopolisieren. In Lateinamerika ziehen in anderen Ländern die Rechten nach – zum Beispiel in Kolumbien.

Die Politik versucht überall, vom Fußball zu profitieren. Gerade in Brasilien, wo der Fußball imstande ist, sich in jeden Aspekt des Alltags zu bohren. Er ist eine Religion. 2002, 2006, 2010 hatte man noch das Gefühl, dass der Fußball einte. Ab 2014 hat sich das geändert. Diese Bereitschaft, alle Differenzen zu vergessen, gibt es nicht mehr. Für mich als Fußballer, der für Brasilien an einer WM teilgenommen hat (2010 in Südafrika; d. Red.), ist das schwer zu verdauen. Aber aktuell ist es so.

Wenn Brasilien die WM gewinnen würde – wer würde da eher Profit ziehen?

Schwer zu sagen. Und es gibt auch keine wirklich gute Option, die Korruption ist überall weitverbreitet. Aber wegen der Vorgeschichte des Trikots denke ich, dass am ehesten die Rechte Kapital aus einem Sieg schlagen würde. Für den Fußball wäre der sechste Stern großartig.

Wie sehen Sie die Chancen Brasiliens?

Traditionell ist das dritte Gruppenspiel für Brasilien leichter als das erste. Und es wäre fantastisch, wenn die Mannschaft Gruppenerster würde. Wenn alles den Vorhersagen entsprechend laufen sollte, wäre Brasilien dem Halbfinale näher. Argentinien, Deutschland, England, Spanien wären alle auf der anderen Seite des Turnierbaums.

Welchen Eindruck hat bei Ihnen das 7:1 der deutschen Mannschaft gegen Curaçao hinterlassen?

Fantastisch! Ich habe ein sehr aggressives, starkes Team mit viel technischer Qualität gesehen. Wenn man auf einen Gegner trifft, der deutlich unter einem steht, muss man versuchen, vier, fünf, sechs, sieben Tore zu erzielen. Für mich ist das eine Frage des Respekts. Das ist Fußball!

Zählt die DFB-Elf in Ihren Augen zu den Favoriten?

Zumindest zählt Deutschland ähnlich wie Portugal oder England zu den Mannschaften, über die wenig gesprochen wird, die aber Optionen haben. Ich habe den Eindruck, dass Deutschland diesen WM-Zyklus in einer starken Verfassung beendet. Und ich glaube, dass Spanien und Frankreich vor einem Jahr besser drauf waren als jetzt. Deshalb würde mich nicht wundern, wenn Deutschland eine gute Rolle spielen sollte.