Mit voller Wucht schlug der 34-Jährige seinen Gegenspieler Kaique Rocha zu Boden, als dieser ihm in die Quere gekommen war. Dabei hatte Silva beim 0:3 (0:1) nach über vier Monaten Verletzungspause sein Comeback für Cruzeiro gegeben. Sportdirektor Alexandre Mattos kündigte kurz nach Spielende bereits eine Geldstrafe „innerhalb dessen, was die Gesetze zulassen“, an. In den Sozialen Netzwerken forderten viele erboste Fans vehement eine sofortige Entlassung des Angreifers.