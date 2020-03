Brasiliens Fußball-Legende Pele trauert um seinen Bruder Zoca. Jair Arantes do Nascimento erlag am Mittwochabend im Alter von 77 Jahren in einem Krankenhaus in Santos einem Krebsleiden. Zoca bestritt Anfang der Sechzigerjahre einige Spiele für den FC Santos, kümmerte sich dann aber nur noch um die Geschäfte seines zwei Jahre älteren Bruders. Wegen der Pandemie hält sich Pele abgeschottet in seiner Villa Guaruja unweit von Santos auf und verzichtete auf die Teilnahme an der Beerdigung, zu der wegen strenger Auflagen der Gesundheitsbehörden nur wenige Personen zugelassen waren.