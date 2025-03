Die Traurigkeit hat kein Ende, heißt es in einer berühmten Bossa-Nova des brasilianischen Giganten Tom Jobim, „die Freude schon.“ Was auch kein Ende hat: die grausame Häme der Argentinier, nachdem sie unter der Woche mit 4:1 gegen Brasilien in der Fußball -WM-Qualifikation gewannen. „Nehmt Ramón!“, gellte die argentinische Sportzeitung Olé am Samstag, nachdem Brasiliens Verband CBF seinen Nationaltrainer Dorival Júnior entlassen hatte – und meinte Ramón Díaz, 65, der gerade bei Corinthians São Paulo eine beachtliche Rolle spielt. Ein Argentinier als brasilianischer Nationalcoach? Das hätte den Brasilianern gerade noch gefehlt.

Dorival, 62, bekam die Entlassungsurkunde am Freitag ausgestellt, nach insgesamt 16 Spielen seit Anfang 2024, die zu sieben Siegen, sechs Unentschieden und drei Niederlagen führten. Hätte der Weltverband Fifa nicht die WM 2026 so aufgebläht, dass sich sogar sechs südamerikanische Mannschaften direkt für die Sause in den USA qualifizieren, hätte Brasilien als aktueller Tabellenvierter ein größeres Problem; so dürfte dem fünfmaligen Weltmeister nicht zu nehmen sein, in Nordamerika dabei zu sein.

Gleichwohl wurde Dorival zum zweiten Brasilien-Trainer, der in der laufenden WM-Qualifikationsrunde nach einer Pleite gegen Argentinien gehen musste. Dorivals Vorgänger Fernando Diniz, 51, wurde nach dem 0:1 aus dem November 2023 geschasst, sprich: nach einer Niederlage von historischem Ausmaß. Nie zuvor hatte Brasilien in der WM-Qualifikation daheim ein Spiel verloren.

Die Niederlagen und die immer häufigeren Trainerwechsel sind freilich nur anekdotische, fußballerische Symptome einer länger währenden Krise des Verbandes CBF. „Die CBF spielt Bandit wider die nationale Leidenschaft“, kommentierte die Zeitung Folha de São Paulo am Sonntag – und erinnerte daran, dass gleich vier von fünf Vorgängern des aktuellen Verbandschefs Ednaldo Rodrigues, 71, wegen Haftbefehlen von Interpol das Land nicht verlassen dürften. Dass der zwischenzeitlich wegen angeblicher Wahlunregelmäßigkeiten abgesetzte und Anfang 2024 zurückgekehrte Rodrigues unbehelligt ins Ausland reisen darf, ist zwar für die Suche eines Dorival-Nachfolgers zweckdienlich, weckt aber offenbar nur bedingt Hoffnungen. Rodrigues habe „null Charisma“ und sei „unfähig, zu kommunizieren“, schrieb die Folha.

Einen gewissen Wiedererkennungswert hat Rodrigues dennoch, auch international. Das lag nicht zuletzt daran, dass er rund um den Jahreswechsel 2022/23 zu verstehen gab, den jetzigen Real-Madrid-Trainer Carlo Ancelotti als brasilianischen Nationalcoach verpflichtet zu haben. Es kam, wie man heute weiß, anders. Ancelotti ist noch immer Trainer bei Real Madrid. Ungeachtet seines bis 2026 laufenden Vertrages wird Ancelotti neuerlich gehandelt, allerdings unter komplizierten Voraussetzungen.

Brasilien würde ihn schon deshalb gern verpflichten, weil eine Reihe von Spielern wie die Real-Kicker Vinícius und Rodrygo auf Ancelotti schwören; Real Madrid würde Ancelotti prinzipiell gern in Ehren und lorbeergeschmückt zum Saisonende aus dem Dienst entlassen; und von Ancelotti selbst heißt es, dass er nichts dagegen hätte, einen etwas geruhsameren Job anzutreten ... Aber: Er hat auch klargestellt, dass er bei Real niemals von sich aus kündigen würde. Ob Real Madrid ihn aber entlassen würde, wenn Ancelotti alles gewinnt, ist die Frage. Dazu kommt, dass wiederum Brasilien eine gewisse Eile hat: Schon im Juni stehen neuerlich zwei WM-Qualifikationsspiele an – ein Zeitpunkt, zu dem Ancelotti durch die Klub-WM mit Real Madrid gebunden wäre.

Auch deshalb rückt ein hochdekorierter Portugiese in den Fokus: Jorge Jesús, zurzeit bei al-Hilal in Saudi-Arabien tätig. Der frühere Benfica-Coach hat in Brasilien ein gutes Standing, seit er 2019 mit CR Flamengo die brasilianische Meisterschaft und die Copa Libertadores nach Rio de Janeiro holte. Aber: Jorge Jesús hat sich in Saudi-Arabien mit Neymar Júnior (und dessen Vater und Manager Neymar Sénior) überworfen. Die Neymars, seit einigen Wochen wieder daheim beim FC Santos tätig, sind ein großer Machtfaktor in Brasiliens Fußball. Wie groß er ist, soll bald ein Podcast des Internetportals Uol enthüllen: Dort werde aufgedeckt, heißt es, wie die „Exzesse“ ausgesehen haben, mit denen die Neymars vor allem während der WM 2022 in die Arbeit von Ex-Nationaltrainer Tite eingriffen. Mag auch offen sein, wer auf Dorival folgt: Für Unterhaltung ist offenbar gesorgt. Und falls jemand in Brasilien mitlesen sollte: Der 7:1-Jogi-Löw ist immer noch frei.