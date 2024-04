Brasiliens Fußball -Größe Marta will ihre Karriere im Nationalteam nach diesem Jahr beenden. Offen ist noch, ob die 38-Jährige einen letzten großen Auftritt auf der olympischen Bühne bei den Sommerspielen in Paris bekommt. "Wenn ich bei Olympia dabei bin, werde ich jeden Moment genießen. Denn egal, ob ich zu Olympia fahre oder nicht, das ist mein letztes Jahr mit dem Nationalteam", sagte Marta in einem CNN-Interview. Sollte die Torjägerin für Paris nominiert werden, wären es ihre sechsten Olympischen Spiele. Zweimal gewann sie mit Brasilien Silber, 2004 und 2008 unterlag ihr Team jeweils der US-Auswahl im Finale.

Die sechsmalige Weltfußballerin galt über viele Jahre als eine der größten Spielerinnen des Frauenfußballs. Sie ist die erfolgreichste Torschützin in Brasiliens Nationalteam, in 154 Länderspielen traf sie 108 Mal. Mit 17 Treffern bei sechs WM-Teilnahmen hält sie einen Rekord im internationalen Fußball. Seit 2017 spielt Marta für Orlando Pride in den USA. Um die Zukunft des Nationalteams ist es ihr auch nach ihrem bevorstehenden Abschied nicht bange. "Wir haben ein sehr gutes Team mit sehr talentierten Mädchen. In den nächsten Jahren werdet ihr sehen, wovon ich rede", sagte Marta.