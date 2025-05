Es kommt schon mal vor, dass sich südamerikanische Staatschefs zum Fußball äußern. Unvergessen, wie der soeben verstorbene Uruguayer José „Pepe“ Mujica 2014 die Bosse des Fußballweltverbandes Fifa als „einen Haufen alter Hurensöhne“ bezeichnete und die First Lady sagte, sie schließe sich „den Worten des Präsidenten an“. Die Fifa hatte den uruguayischen Stürmer Luis Suárez für einen Biss in die Schulter des italienischen Verteidigers Giorgio Chiellini bei der WM 2014 für neun Spiele gesperrt. Nun äußerte sich Brasiliens Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva, 79, zur Ernennung von Carlo Ancelotti zum neuen brasilianischen Nationaltrainer. Das war zwar nicht von Schimpftiraden getragen. Aber von einer unüberhörbaren Skepsis.

Nichts gegen einen Ausländer im Allgemeinen und Ancelotti im Besonderen, betonte Lula am Rande einer Visite in China. Ancelotti sei aufgrund seiner Biografie als Spieler und Trainer über jeden Fachzweifel erhaben; und Brasilien selbst habe eine Menge Spieler und Trainer ins Ausland geschickt. Aber: „Wir haben eine Reihe von Trainern in Brasilien, die die Seleção übernehmen könnten“, betonte Lula, der schon in der Vergangenheit die Nase gerümpft hatte. Ancelotti, der sich in Kürze von Real Madrid verabschiedet, könne sich doch um die Krise seines Heimatlandes kümmern – die Italiener hatten sich zuletzt nicht mal für die WM 2022 qualifizieren können.

Lula zufolge habe Brasilien kein Trainerproblem im engeren Sinne, sondern strukturelle und organisatorische Schwierigkeiten. Es sei sehr kompliziert, die Spieler nur zwei Tage lang miteinander trainieren zu lassen, „eine Mannschaft aufzustellen und zu glauben, dass man gewinnt – jetzt, wo alle anderen Mannschaften sich intensiv vorbereiten. Ich denke, man sollte sich mehr Zeit nehmen“, befand Lula wenige Tage nach der offiziellen Ernennung Ancelottis.

Lula ist wie viele Experten seines Landes der Ansicht, dass die Qualität der brasilianischen Spieler der Gegenwart nicht ausreiche

Um Abhilfe zu schaffen, sei er deshalb auch dafür, einen Kader zusammenzustellen, der ausschließlich aus Spielern des Brasileirão, der brasilianischen Liga, bestehe. Ancelotti, der sein erstes Spiel als Brasilien-Chefcoach am 5. Juni in Ecuador austragen soll und am Mittwoch sein vorletztes Heimspiel als Real-Trainer in letzter Minute 2:1 gegen Real Mallorca gewann, wurde mit den Aussagen Lulas dort nicht konfrontiert.

Das war insofern bedauerlich, als Lula auch eine Reihe von grundsätzlichen Problemen benannte, die künftig Ancelottis Probleme sein werden. Lula, ein bekennender Fan von Corinthians São Paulo, ist wie viele Experten seines Landes der Ansicht, dass die Qualität der brasilianischen Spieler der Gegenwart nicht ausreiche. Die aktuelle Generation habe nichts mit den Mannschaften zu tun, die 1958, 1962 und 1970, 1994 und 2002 die WM gewannen; auch das 2006er-Team sei mit all den Ronaldos, Ronaldinhos, Cafús und Kakàs weitaus besser gewesen als das aktuelle.

Gleichwohl gab Lula einer Hoffnung Ausdruck: „Möge es Ancelotti gelingen, der brasilianischen Nationalmannschaft zu helfen. Wenn er es schafft, gewinnt er die Weltmeisterschaft“, so der Präsident. Lula säße bei einem möglichen Finale 2026 gewiss auf der Ehrentribüne des Stadions in New Jersey, die von einer ganzen Reihe an Honoratioren der Fußball- und sonstigen Welt bevölkert sein wird.