In Brasilien können sich viele Fans den Fußball nicht mehr leisten, weder im Stadion noch im Fernsehen. Aber die Drogenkartelle machen ein tolles Angebot: die ganze Fußballwelt in einer App. Über ein Geschäft, das zu schön ist, um legal zu sein.

Von Tobias Landwehr, Rio de Janeiro

Vom famosen Strandleben an der Copacabana sieht man in der Cidade Alta von Rio de Janeiro nichts, das legendäre Maracanã-Stadion ist fast zwanzig Kilometer entfernt, und der Cristo Redentor zeigt der Zona Norte, in der die Favela liegt, beharrlich die Kehrseite. Das Rio der Reichen und Touristen ist für die meisten der Favela-Bewohner unerreichbar weit entfernt. Doch eines schien alle Schichten der Stadt über Jahrzehnte zusammenzukitten: der Fußball.