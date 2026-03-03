Zum Hauptinhalt springen

BrasilienFlamengo entlässt Trainer nach 8:0-Erfolg

Reagierte mit Verblüffung: Filipe Luis.
Reagierte mit Verblüffung: Filipe Luis. (Foto: Celso Pupo/Fotoarena/Imago)

Fünf Titel in eineinhalb Jahren – und soeben per Kantersieg das nächste Endspiel erreicht: Filipe Luis fliegt beim Fußballklub aus Rio de Janeiro trotzdem raus.

Brasiliens Fußballmeister Flamengo hat kurz nach einem 8:0 gegen Madureira Trainer Filipe Luis entlassen. Dies gab der Klub aus Rio de Janeiro auf seiner Vereinsseite bekannt. Luis hatte mit dem Klub seit September 2024 fünf Titel gewonnen, darunter 2025 die südamerikanische Copa Libertadores, war mit vier Punkten aus drei Spielen aber schlecht in diese Saison gestartet.

Luis wurde offenbar zum Verhängnis, dass Flamengo, das angeblich mit dem höchsten Etat aller brasilianischen Klubs ausgestattet ist, schlecht in die neue Saison der Campeonato Brasileiro Serie A gestartet ist. Aus den ersten drei Spielen holte die Mannschaft nur vier Punkte. Zudem verlor Flamengo die Endspiele um den südamerikanischen Supercup (Recupa Sudamericana) gegen CA Lanus aus Argentinien und den brasilianischen Supercup gegen Corinthians aus Sao Paulo.

Die Entscheidung wurde dem verblüfften Luis von Sportdirektor Jodé Boto mitgeteilt – nur Minuten nach der Pressekonferenz zum Einzug ins Finale der Campeonato Carioca, der Staatsmeisterschaft Rio de Janeiros.

