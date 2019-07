8. Juli 2019, 13:45 Uhr WM 2014 Selbst das Vergessen tut weh

Das 1:7 gegen Deutschland war für viele Brasilianer der Weltuntergang. Heute stellen sie fest: Die Schmerzen jener Nacht halten ewig an.

Von Javier Cáceres, Belo Horizonte, und Philipp Selldorf

Niemand möchte darauf einen Eid leisten oder gar seine Hand dafür ins Feuer legen. Aber wenn es stimmen sollte, was sie sich im Estádio Mineirão erzählen, so hat Bundestrainer Joachim Löw am 8. Juli 2014 in Belo Horizonte die kürzeste Kabinenansprache seiner Karriere gehalten. Wenn überhaupt.

Die Geschichte, die sich die Leute im Mineirão erzählen, dreht sich um eines der außergewöhnlichsten Dramen, das die Fußballgeschichte je geboten hat: das 7:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien. "Löw, so sagen sie ...