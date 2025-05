Der ehemalige britische Radrennfahrer Bradley Wiggins hat das lebensbedrohliche Ausmaß seiner Drogensucht im Anschluss an seine Karriere offenbart. „Ich habe Unmengen von Kokain genommen. Ich hatte ein wirklich schlimmes Problem“, sagte der 45-Jährige in einem Interview mit der britischen Zeitung The Observer: „Meine Kinder wollten mich in den Entzug schicken. Ich war auf einem schmalen Grat.“