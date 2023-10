Von Johannes Knuth, Sölden

Noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen, nicht alle sachdienlichen Hinweise aus der Bevölkerung ausgewertet, aber nach Stand der Dinge ist der Skirennfahrer Lucas Braathen an diesem Wochenende in zweifacher Ausfertigung zum Saisonauftakt nach Sölden gereist. Der eine Lucas Braathen trat am Donnerstag beim Pressetermin seines Verbandes auf, in grauem Pulli und weißer Mütze der norwegischen Föderation, hielt seine blau und rot lackierten Fingernägel in die Kameras. Er erzählte, wie er den Sommer mit Freunden aus Brasilien verbracht hatte, der Heimat der Mutter, wie er sich auf den ersten Riesenslalom am Sonntag freue. Der Ski-Weltverband Fis präsentierte Braathen noch am Freitagnachmittag in einem Video als jubelnden Sieger, als einen, der Lust auf die neue Saison machen sollte.