Die Olympia-Qualifikation der Boxer in London wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie am Montagabend abgebrochen. Wie der Veranstalter zuvor mitteilte, sollten in der Olympia-Halle von 2012 noch die Abendkämpfe ausgetragen werden. Das Turnier war bis zum 24. März angesetzt und hatte am Wochenende sogar mit Zuschauern begonnen. Zugleich wurde die für Mai geplante globale Qualifikation in Paris abgesagt. "Der internationale Druck war zuletzt spürbar, und letztlich muss der Veranstalter entscheiden, was er verantworten kann und was nicht", sagte Michael Müller, Sportdirektor des Deutschen Box-Verbandes. Unklar ist, wie nun die Tokio-Tickets vergeben werden sollen. Als spätester Termin für eine Qualifikation käme der 11. bis 22. Juni infrage. "Letztlich muss man ein Land finden, dass das veranstaltet", sagte Müller. Am Montagnachmittag waren zwei deutsche Boxer gescheitert. Paul Wall aus Berlin unterlag im Weltergewicht Eskerchan Madijew aus Georgien (0:4). Mittelgewichtler Silvio Schierle aus Frankfurt/Oder scheiterte am Belgier Lancelot Proton de la Chapelle (2:3).