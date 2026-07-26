Boxprofi Simon Zachenhuber hat seine unverhoffte WM-Chance nicht zum WBO-Triumph genutzt, sich aber hervorragend verkauft. Im saudi-arabischen Dschidda unterlag der Supermittelgewichtler aus Bayern dem weiter ungeschlagenen Titelträger Hamzah Sheeraz (Großbritannien) am späten Samstagabend unerwartet knapp nach Punkten. Es war Zachenhubers zweite Niederlage im 31. Profikampf.

Der 29-Jährige aus Erding hielt in den ersten Runden exzellent mit, kassierte aber dann immer wieder die zermürbende Rechte seines klar favorisierten Gegners. Von der fünften Runde an ließ er nach, erwies sich jedoch als sehr zäh und erarbeitete sich den Respekt des Publikums. „Du wirst ihn ausknocken müssen!“, rief sein Trainer Conny Mittermeier vor der letzten Runde – es gelang nicht.

Zachenhuber, der einem kampfsportfernen Publikum 2021 als Kandidat in der RTL-Unterhaltungsshow „Let’s Dance“ bekannt wurde, war erst vor wenigen Wochen zu seiner WM-Chance gekommen. Er habe „sofort Ja gesagt, ohne lange zu überlegen“, berichtete der „Matador“ vorab bei Dazn: „Es ist ein Traum, der jetzt in Erfüllung geht.“

Seine Rolle als Außenseiter nahm der frühere Kickboxer an, sagte aber trotzig: „Ich werde nach vorne gehen, Vollgas geben und alles daransetzen, den Kampf für mich zu entscheiden. Es war noch nie eine gute Idee, jemanden zu unterschätzen.“ Sheeraz kämpfte überraschend monoton.

Ein Gruß an die getöteten Freunde: Anthony Joshua nach seinem Sieg gegen Kristian Prenga. AFP

Im Anschluss an Zachenhubers WM-Kampf gab der ehemalige Schwergewichtschampion Anthony Joshua ein spektakuläres Comeback. Joshua überstand zwei frühe Niederschläge gegen Kristian Prenga, ehe er den Albaner in der zweiten Runde mit einer Rechten durch die unteren Ringseile schickte und den Kampf durch K.o. gewann. Es war Joshuas erster Schritt beim neuerlichen Versuch, wieder in die Weltspitze vorzudringen. Der 36-Jährige rettete mit der Leistungssteigerung in Dschidda nicht nur seinen Sieg, sondern auch einen geplanten Millionen-Fight. Ein Vertrag für einen Kampf noch in diesem Jahr zwischen Joshua und dem britischen Ex-Weltmeister Tyson Fury, 37, ist nach Angaben des Promoters Eddie Hearn bereits unterzeichnet. Bedingung für die „Battle of Britain“ war allerdings, dass beide ihre Aufbaukämpfe gewinnen. Fury hatte das kurz zuvor gegen den Polen Mariusz Wach erledigt.

Für Joshua war es der erste Kampf seit einem folgenschweren Verkehrsunfall im Dezember 2025 in Nigeria. Dabei waren zwei seiner Freunde und Mitglieder seines Stabs ums Leben gekommen. Joshua selbst überstand den Crash eine Woche nach seinem umstrittenen Duell gegen den Youtuber Jake Paul ohne lebensbedrohliche Verletzungen. Vor dem Kampf gegen Prenga hatte er erklärt, dass Boxen seine Bestimmung sei: Er wolle sich um die Familien seiner getöteten Freunde kümmern, deren Namen auf dem Ringboden zu lesen waren.

Seinen letzten WM-Kampf hatte Joshua im September 2024 in Wembley gegen den damaligen IBF-Champion Daniel Dubois verloren. Gegen den 35 Jahre alten Prenga ging er bereits nach 20 Sekunden und ein weiteres Mal gegen Ende der ersten Runde zu Boden. Danach erholte sich der ehemalige Weltmeister und beendete den Kampf nach 2:43 Minuten in der zweiten Runde.