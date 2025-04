Tina Rupprecht hat deutsche Boxgeschichte geschrieben und sich zur unumstrittenen Weltmeisterin im Atomgewicht gekrönt. Die 32-Jährige besiegte am Samstag die Japanerin Sumire Yamanaka im Vereinigungskampf in Potsdam nach Punkten. Die Augsburgerin hält damit nun die vier WM-Gürtel aller großen Verbände. Das hatte vor ihr noch keine deutsche Boxerin und auch kein Boxer geschafft. „Ich bin ehrlich gesagt überwältigt, ich kann es noch gar nicht realisieren“, sagte Rupprecht im Ring: „Ich glaube, wir haben Werbung für das Frauenboxen gemacht. Sie war eine super starke Kämpferin, großen Respekt an Sumire.“