Profi-Boxer Felix Sturm klettert weiter in der Weltrangliste. Der 42 Jahre alte Ex-Weltmeister bezwang am Samstagabend im Hamburger Universum-Gym den unbesiegten Münchner James Kraft im Halbschwergewicht einstimmig nach Punkten (99:91, 96:94, 97:93). Es war Sturms zweiter Sieg nach seinem Comeback im Vorjahr. Diesmal hatte der Kölner mit bosnischen Wurzeln jedoch harte Gegenwehr zu brechen. Der 18 Jahre jüngere Stallgefährte Sturms setzte sich bei geradezu topischen Temperaturen in der Halle selbstbewusst zur Wehr und landete einige Treffer. Sturm trieb seinen Kontrahenten vor sich her, hatte die wesentliche höhere Trefferzahl. Kraft hingegen schlug härter. Am Ende der dritten Runde wankte Sturm nach einer Rechten in seine Ecke. "Felix hat verdient nach Punkten gewonnen. Es war ein tolles, enges Duell", sagte Promoter Ismail Özen-Otto.

Kult-Trainer Ulli Wegner als Gast der Veranstaltung lobte beide Boxer. "Kraft hat gute und harte Konter anbringen können. Sturm war nur einen Tick besser." Der Favorit markierte seinen 42. Sieg im 51. Profikampf und will sich erneut für ein WM-Duell in Position bringen. Seinen nächsten Kampf plant Sturm im Herbst. Gegner könnte Vincent Feigenbutz sein, der den 39 Jahre alten Nuhu Lawal aus Nürnberg durch K.o. in der neunten Runde besiegte. "Ich bin jung und wild und nehme jede Herausforderung an", sagte Feigenbutz über einen möglichen Kampf gegen Sturm. Im zweiten Hauptkampf des Abends besiegte der Kölner Schwergewichtler Hussein Muhamed den Universum-Fighter Senad Gashi einstimmig nach Punkten. Gashi musste zweimal zu Boden, überstand die kritische Phase jedoch. Muhamed holte sich damit den Internationalen Titel des WBC.