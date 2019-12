Dirijah (dpa) - Anthony Joshua hat den Boxkampf des Jahres gewonnen. Der Brite setzte sich am Abend in Dirijah vor den Toren der saudischen Hauptstadt Riad gegen den US-Amerikaner Andy Ruiz jr. nach zwölf Runden einstimmig nach Punkten durch. Damit revanchierte er sich für die Niederlage Anfang Juni. Joshua ist nun Weltmeister der Verbände WBO, IBF und IBO sowie Superchampion der WBA. Für das Duell hatten die saudischen Veranstalter eine Arena aus Stahl mit 15 000 Plätzen errichtet. Frauen saßen in der Arena Seite an Seite mit Männern auf der Tribüne, teilweise ohne Kopftuch.