7. August 2018, 13:55 Uhr Boxen Die fetten Jahre bei Sauerland sind vorbei

Der frühere Box-Weltmeister Jürgen Brähmer wirft dem Promoter Wilfried Sauerland vor, Rechnungen falsch ausgestellt und verspätet überwiesen zu haben.

Der Beschuldigte räumt Fehler ein und versichert, alle Forderungen beglichen zu haben.

Der 78-Jährige, der einst viel Geld mit dem Boxen verdient hat, will sich nun wieder intensiver um seine Geschäfte kümmern, um sein Lebenswerk zu retten.

Von Benedikt Warmbrunn

Den größten Kampf seiner Karriere bestritt der Boxer Jürgen Brähmer am 22. August 2009 in Budapest. Gegen den Polen Aleksy Kuziemski hatte er anfangs Schwierigkeiten, irgendwann fand er seine Linie, er schlug harte Hände, wieder und wieder, er zauberte nicht, aber er arbeitete hart und unnachgiebig. Es war der Kampf seines Lebens, weil es ein Kampf war wie sein Leben. Brähmer siegte vorzeitig in der elften Runde, drei Monate später war er Weltmeister.

Brähmer war Junioren-Weltmeister bei den Amateuren, er war zweimal Weltmeister bei den Profis, von 52 Kämpfen gewann er 49, in diesem Jahrzehnt war kein deutscher Boxer so erfolgreich wie er. Doch der größte Kampf des Boxbegeisterten Jürgen Brähmer hat gerade erst begonnen. Es ist ein Kampf für die Gerechtigkeit.

Seit Februar 2013 hat Brähmer für das Team Sauerland geboxt, es war eine Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitierten. Brähmer bekam mit Mitte 30 noch einmal die Chance, Weltmeister zu werden, und indem Sauerland einen Weltmeister im Programm hatte, verdiente das Team noch einmal gutes Geld. Doch über seinen früheren Arbeitgeber sagt Brähmer nun: "Der Zustand bei Sauerland Event ist mehr als schlecht. Um ihn darzustellen, müsste ich eigentlich die Sprache aus der Trainingshalle verwenden."

Brähmer, 39, der inzwischen nur als Trainer des 13 Jahre jüngeren Tyron Zeuge arbeitet, wirft Sauerland vor, dass Geld zu spät überwiesen wurde, dass Versprechen nicht eingehalten wurden, dass Boxer vernachlässigt wurden. Er sagt: "Jeder weiß, dass sie dem Boxsport, wenn sie so weiter machen, nur noch mehr schaden. Aber keiner traut sich, sich gegen sie zu stellen. Aber mir reicht es jetzt. Ich habe lange stillschweigend viele Umstände hingenommen, weil mir der Sport am Herzen liegt und mir tausendmal Versprechungen gemacht wurden, was sich alles ändert."

Jahrelang, sagt Brähmer, habe er intern angemahnt, dass sich das Team anders aufstellen müsse, in den vergangenen Monaten hielt er seine Kritik nicht mehr ganz so geheim. Angefangen hatte es damit, dass Zeuge im Frühjahr seinen Vertrag gekündigt hatte - was Sauerland nicht akzeptierte. Richtig laut formulierte Brähmer seine Wut erstmals Mitte Juli in Offenburg. Zeuge hatte gegen Rocky Fielding seinen WM-Titel im Supermittelgewicht verloren, die Schuld sah Brähmer bei Sauerland. Erst Anfang Juni sei der Vertrag fertig gewesen, das sei zu wenig Zeit für die Vorbereitung - Brähmer schimpfte über einen "Saftladen". Irgendwann flog eine Flasche, die Sauerlands warfen Brähmer vor, dass er sie gezielt nach dem früheren Geschäftsführer und jetzigen Berater Frederick Ness geworfen habe. Brähmer teilte schriftlich mit: "Es kann keine Rede davon sein, dass ich auf einen der Beteiligten gezielt geworfen habe. Wenn ich ziele, treffe ich."

Sauerland komme den Zahlungsverpflichtungen nicht nach, behauptet Brämer

Anfang August sitzt Brähmer in einem Ferienhaus an der Ostsee, er brüllt in sein Telefon, so sehr ärgert er sich über Sauerland. "Die ganz großen Probleme sind die extreme Unzuverlässigkeit, die mangelnde Kommunikation und das Nicht-Einhalten von Absprachen, mündlich wie schriftlich. Ich habe den Eindruck, dass an jeder Ecke versucht wird, den Boxern ein bisschen mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, über Managerleistungen bis hin zu Trainingskosten." Brähmer, der eine Forstwirtschaft betreibt, der Ferienanlagen baut, der mit einer Controllerin verheiratet ist, geht dann sehr ins Detail, er beschwert sich über formale Fehler auf Rechnungen, über fehlende Quittungen, alles habe er erst auf Nachfrage erhalten. Er sagt: "Sie kommen ihren eigenen, sich selbst auferlegten Zahlungsverpflichtungen nicht nach." In Offenburg habe es für Zeuge zudem keinen Sicherheitsdienst gegeben, das habe den ohnehin verunsicherten Boxer weiter verwirrt.

Das Boxen ist eine geschwätzige Branche, unter Managern geht es auch darum, wer mit wem wie hart gefeiert hat; im Zweifel sind das Informationen, die bei Deals helfen. Nachdem Brähmer geschimpft hatte, mehrten sich die Stimmen, die - verdeckt - von ähnlichen Erfahrungen berichten. Boxer klagen, dass sie ihr Geld später als vereinbart erhalten haben, teilweise geht es um knapp 1000 Euro. Von nicht eingehaltenen Versprechen berichten viele, es geht um Kampftermine oder um Titel, zu denen es nie gekommen ist. Auch Partner erzählen von Unzuverlässigkeiten, dass Terminvorschläge monatelang unbeantwortet geblieben sind. Langjährige Mitarbeiter klagen über schlechte Umgangsformen auf der Geschäftsstelle. "Zurzeit weiß niemand, wer den Durchblick hat", sagt Brähmer. All dies fügt sich zum Bild eines Boxstalles, der unter großen Schwierigkeiten in der Gegenwart ankommt.