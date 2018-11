24. November 2018, 13:44 Uhr Boxen Ornella Wahner wird erste deutsche Weltmeisterin der Geschichte

Bei der Box-WM in Indien siegt die Berlinerin in der Federgewichtsklasse. Handballer Michael Kraus wurde an seiner Wurfhand operiert und hofft immer noch auf die Heim-WM im kommenden Januar.

Meldungen in der Übersicht

Boxen: Ornella Wahner (Halle/Saale) hat bei der Amateur-WM in Neu Delhi mit dem Titelgewinn im Federgewicht deutsche Boxgeschichte geschrieben. Die 25-Jährige gewann das Finale in der Klasse bis 57 Kilogramm gegen die indische Lokalmatadorin Sonia mit 4:1 Punkten und ist damit die erste deutsche Weltmeisterin in der 17-jährigen WM-Geschichte der Frauen. "Es fühlt sich super an, und ich habe Gänsehaut. Ich kann noch gar nicht fassen, etwas geschafft zu haben, was noch niemand vorher geschafft hat", sagte die Kämpferin von Bundestrainer Michael Timm beinahe überwältigt von ihren Emotionen.

Wahner hatte sich am Freitag durch einen 5:0-Halbfinalsieg gegen die niederländische Ex-Profiboxerin Jemyma Betrian den Weg in den Kampf um Gold geebnet. Niemals zuvor hatte eine deutsche Kämpferin bei einer Amateur-WM ein Finale erreicht. Der zuvor größte Erfolg des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) bei den Frauen war 2016 die Bronzemedaille für die Kölnerin Nadine Apetz. Der Titel bedeutete für den DBV die zweite Frauen-Medaille bei der WM in Indien. Bereits am Donnerstag war Weltergewichtlerin Apetz nach ihrem Halbfinal-Aus wie schon zwei Jahre zuvor mit Bronze ausgezeichnet worden.

Handball: Handballprofi Michael Kraus ist an der rechten Hand operiert worden. "Ich wurde gestern noch operiert. Die OP ist super verlaufen und die Ärzte sind zuversichtlich, dass ich sehr bald wieder auf der Platte stehen werde, um meinem Club zu helfen", teilte der Rückraumspieler am Samstag auf Instagram mit. Kraus wird den Handballern des TVB Stuttgart voraussichtlich mindestens einen Monat lang fehlen - die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft zur Heim-WM gibt der Weltmeister von 2007 aber nicht auf. Der 35-Jährige hatte sich bei der 24:29-Niederlage beim TBV Lemgo am Donnerstagabend einen Spiralbruch in der rechten Hand zugezogen. Bundestrainer Christian Prokop gibt seinen vorläufigen WM-Kader am 10. Dezember bekannt. Auch eine Berufung des verletzten Kraus in das 28 Spieler umfassende Aufgebot wäre möglich. Der Rückraumspieler hofft, dass er erstmals am 26. Dezember wieder für den TVB Stuttgart spielen kann. Die WM beginnt für die DHB-Auswahl am 10. Januar 2019.

Snowboard: Olympiasiegerin Anna Gasser (Österreich) hat beim Snowboard-Weltcup im Vogelnest von Peking den dritten Big-Air-Wettbewerb der Saison gewonnen. Gasser setzte sich deutlich gegen Miyabi Onitsuka (Japan) und Laurie Blouin (Kanada) durch. Die einzige deutsche Starterin, Nadja Flemming (Röhrmoos), war im Finale nicht dabei, hatte sich aber mit Platz 13 in der Qualifikation ein Ticket für die WM im Februar in Park City/Utah gesichert. Anna Gasser ist Österreichs Sportlerin des Jahres und in ihrer Heimat ein Topstar. Vor knapp zwei Wochen landete die 27-Jährige auf dem Stubaier Gletscher als erste Frau weltweit einen sogenannten "Cab Triple Underflip", einen dreifachen Rückwärtssalto mit halber Drehung. Den Männer-Wettbewerb in Peking gewann der Schwede Sven Thorgren vor dem Japaner Takeru Otsuka und dem Österreicher Clemens Millauer. Deutsche Athleten waren im Finale nicht dabei.