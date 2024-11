Der Kampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul auf Netflix verdeutlicht eine traurige Entwicklung: Boxen ist nicht in der Lage, sich über den Sport zu vermarkten. Die Zukunft: Promi-Big-Brother mit Drama und Amateur-Prügelei.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Der klare Verlierer dieses Netflix-Spektakels am Freitagabend: die Sportart Boxen. Und das hat nicht mal etwas mit dem Kampf zwischen Box-Legende Mike Tyson und Selbstvermarktungs-Genie Jake Paul zu tun. Der lief als Boxkampf so, wie ein Freitzeitkick zwischen den Fußball-Weltmeistern von 1990 und Kreisliga-Helden läuft oder ein Wettrennen von Carl Lewis gegen Fitness-Influencer. Netflix kann auch nichts dafür; der Entertainment-Konzern ist Inhalte-Lieferant für die Massen. Laut eigenen Angaben waren weltweit 65 Millionen Accounts eingeschaltet, zur grandiosen Schlacht davor immerhin 50 Millionen – so viele wie nie zuvor beim Frauenboxen.