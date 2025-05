Die philippinische Box-Ikone Manny Pacquiao kehrt im Alter von 46 Jahren tatsächlich nochmals in den Ring zurück. Einen entsprechenden ESPN-Bericht von Anfang Mai bestätigte er nun selbst via Instagram. „Ich bin zurück“, schrieb Pacquiao in den sozialen Medien: „Lasst uns Geschichte schreiben!“ Am 19. Juli wird er im MGM Grand von Las Vegas gegen den US-Amerikaner Mario Barrios um den WBC-Titel im Weltergewicht kämpfen.