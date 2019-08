Magdeburg (dpa) - Gut dreieinhalb Monate nach seiner Niederlage gegen Tyson Fury steigt Schwergewichts-Boxer Tom Schwarz wieder in den Ring. Am 28. September will sich der 25-jährige Profi in seinem Wohnort Magdeburg wieder von einer anderen Seite zeigen als am 16. Juni in Las Vegas. Dort war er gegen Fury bereits in der zweiten Runde K.o. gegangen. Einen Gegner für den Kampf in der Stadthalle gab Schwarz' Boxstall SES am Dienstag allerdings noch nicht bekannt.