Manchmal steckt in einem einzigen Schlag im Boxen alles drin, Sieg, Niederlage, Aufstieg und Fall. An diesem Abend im April 2017 war es ein Aufwärtshaken, der alles entschied.
Boxduell Joshua – PaulDer Kampf des Jahres – und es geht nicht mal um einen großen Titel
Der frühere Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua boxt gegen den Influencer Jake Paul. Dabei geht es vor allem um Aufmerksamkeit, aber auch um die Frage, was geblieben ist von jenem Versprechen, das Joshua einst war.
Zum Tod von Boxer Foreman:Alles an diesem Duell war überlebensgroß
Beim „Rumble in the Jungle“ entwickelte sich die Lebensgeschichte des George Foreman zur Erzählung über den Umgang mit dem Verlieren. Als Boxer hat ihn dieser Jahrhundertkampf 1974 geprägt – als Mensch hatte er später trotzdem ein erfülltes Leben.
