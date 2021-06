Zuschauerausschreitungen haben in der Nacht zum Sonntag bei der Boxgala in Magdeburg den WBA-Schwergewichtskampf um den Interkontinental-Titel zwischen Agit Kabayel aus Bochum und Kevin Johnson (USA) überschattet. Nach Kabayels einstimmigem Punktsieg zettelten etwa 50 Personen aus dessen Anhängerkreis eine Schlägerei an, Fäuste und Stühle flogen. Die Polizei sprach von erhöhtem Kräfteeinsatz und stellte Strafanzeigen wegen schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung. "Wir hatten 1000 Zuschauer hier, von denen 950 Boxen schauen wollten. So was hat bei uns und im Sport generell nichts zu suchen", sagte Promoter Ulf Steinforth (SES), der zum 150. Mal einen Kampfabend ausrichtete und mit einem Sicherheits- und Hygienekonzept im Zuge eines Modellprojekts 1000 Zuschauer auf die Seebühne gebracht hatte.