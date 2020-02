Mit offenem Mund stand Firat Arslan da, die Arme zur Seite ausgebreitet, er stand da also voller Unverständnis über das, was gerade um ihn herum passiert war, und vielleicht ist dieses Bild das letzte des Profiboxers Firat Arslan. "Traurig" sei es, sagte er selbst. Und doch passt es zu dieser Laufbahn, die immer geprägt war von Widerständen.

Am Samstag hat Arslan in Göppingen gegen Kevin Lerena um die Weltmeisterschaft im Cruisergewicht gekämpft, es war der vierte Versuch des einstigen Titelträgers, noch einmal nach ganz oben zu kommen. Hätte er gewonnen, wäre er der älteste Weltmeister der Boxgeschichte geworden. Der 49-Jährige verlor. Deutlich. Vorzeitig. Aber doch so, dass dieses Ende sich einreiht in die Karriere eines Boxers, der sich immer als Außenseiter in einem System der heimlichen und unheimlichen Machenschaften gefühlt hat, der meist als Verlierer gebucht worden war und doch immer wieder gewann, der sich lange alleine nach oben gekämpft hatte.

>Es lief die sechste Runde, der Südafrikaner Lerena, Titelträger des Weltverbandes IBO, 22 Jahre jünger als Arslan, hatte den Kampf bis dahin dominiert, er hatte oft getroffen, mit Geraden, mit Schwingern, mit Aufwärtshaken. Arslan traf zwar auch, am besten mit seinem Spezialschlag, dem Aufwärtshaken; aber oft schlug er schwerfällig, mit der Dynamik einer Schiebetür im Zugabteil. Damit Arslan noch hätte gewinnen können, hätte Lerena sich überschätzen oder auspowern müssen. Oder Arslan hätte mit einem glücklichen Schlag treffen müssen, mit einem Lucky Punch. Dann aber erhöhte Lerena das Tempo.

Er traf Arslan mit einem linken Haken, der Herausforderer wackelte. Lerena setzte nach, traf mit Geraden, drängte seinen Gegner mit Schlägen in die Ringecke, gegen die Seile. Dann flog aus Arslans Ecke ein Handtuch, für den Ringrichter das Zeichen, den Kampf zu stoppen; mit dem Handtuchwurf können Trainer ihren Athleten vor weiteren Schlägen, vor allem aber vor weiteren Schäden schützen.

Geworfen hatte das Handtuch aber nicht Arslans Trainer Ted Lackner. Geworfen hatte es Erol Ceylan, der Promoter, der mit Arslan und dessen Frau gemeinsam die Veranstaltung organisiert hatte. Und so stand der Boxer im Ring, die Arme zur Seite, der Mund wollte nicht zugehen.

"Ich mag Erol wie einen Bruder, ich weiß, dass er an meine Gesundheit gedacht hat", sagte Arslan später auf der Pressekonferenz, unter dem linken Auge eine Platzwunde, das rechte Auge fast zugeschwollen. Er betonte, dass er nicht auf dem Boden gewesen sei, dass seine Deckung "noch oben" gewesen sei. Er sagte: "Meine Ecke weiß, wann ich groggy bin. Ich war noch nicht groggy." Gut, er sei "kurz umgeknickt", aber angeschlagen sei er nicht gewesen. "Es ist eigentlich ein Witz. Dann könnte jeder, der an meine Gesundheit denkt, das Handtuch werfen."

Arslan hatte überlegt, gegen das Urteil Einspruch einzulegen, weil seiner Ansicht nach der Handtuchwurf dem Trainerteam vorenthalten sei, und Ceylan "gehört nicht zum Team" - er entschied sich aber doch dagegen. Dass Ceylan das Handtuch geworfen habe, sei "ungewöhnlich", sagte der IBO-Kampfbeauftragte Philippe Verbeke der Deutschen Presse-Agentur. "Aber ich denke, der Promotor wollte seinen Boxer schützen. Und es war nötig, ihn zu schützen." Verbekes Meinung nach gehört Ceylan als Promoter zum Team, das Urteil sei daher korrekt.

Ceylan, der mit seinem Hamburger EC Boxing Team einer der führenden Promoter in Deutschland ist, sagte, das Handtuch "lag da auf der Treppe, und ich habe es einfach aus Reflex reingeworfen". Auch nach dem Kampf und Arslans Aufregung bereue er diesen Reflex nicht. Der Bild sagte Ceylan über seinen brüderlichen Freund Arslan nach dessen achter Niederlage im 58. Kampf: "Ich würde ihm raten, aufzuhören. Das kann man nicht verantworten." Ob Arslan in den nächsten Tagen auf Ceylans Rat hört, mag fraglich sein - aber auch so könnte er zu einer ähnlichen Entscheidung kommen: "Es ist gut möglich, dass es mein Karriereende ist."

Er könnte dann gehen in dem Glauben, bis zum Schluss noch eine Chance gehabt zu haben.